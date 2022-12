Filho de Pelé lamenta não estar com pai em hospital e reflete: ‘Não sou médico’

Redação AM POST

Atual treinador da equipe do Londrina, Edinho, filho de Pelé, comentou, na última quinta-feira (22), sobre como está lidando com a situação de saúde de seu pai, e destacou a dificuldade em ficar longe do hospital.

Continua depois da Publicidade

“Eu gostaria de alguma maneira estar presente, mas estou comprometido na minha missão aqui também. Eu não sou médico, não ia poder ajudar muito de fato. Quanto mais sucesso eu conseguir aqui, na minha trajetória, isso leva alegria para ele lá também. Estou em paz com isso. Mas, sempre com o pensamento lá. Às vezes me desligo um pouco e vou para um canto refletir, orar. É uma questão natural, mas muito difícil, que todos passam eventualmente”, destacou o filho de Pelé, em entrevista coletiva.

Edinho aproveitou para enfatizar a importância do papel de suas irmãs, que estão revezando na companhia ao Rei do Futebol no Hospital Albert Einstein, na capital de São Paulo.

“Minhas duas irmãs mais velhas estão lá acompanhando, estão com ele diariamente, 24 horas por dia, revezando. Então, isso nos conforta. É o nosso elo de comunicação, de contato. Através delas, eu e meus irmãos que estão nos Estados Unidos, a gente consegue estar próximos dele de alguma maneira”, disse.

Continua depois da Publicidade

Por fim, o treinador do Londrina agradeceu as mensagens de apoio que vem recebendo ao longo dos últimos dias.

“Até aproveito para dirigir a palavra a todos. Primeiro agradecer muito todo o carinho, todas as mensagens, todos os recados, todas as orações que, eu falo em nome da família toda, viemos recebendo. Com certeza está sendo canalizado tudo para ele, para nosso rei, nosso ídolo máximo. Só temos que agradecer. Se não foram muitas lições, talvez, porque a vida não permitiu. Foram muitos exemplos. Obrigado por tudo, força, meu pai, meu rei”, finalizou.

Continua depois da Publicidade

O último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, na quarta-feira (21), destacava a “progressão da doença oncológica”, além da necessidade de “maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca”. Aos 82 anos, o Rei do Futebol segue internado sem previsão de alta.