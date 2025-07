Filho de Preta Gil publica desabafo tocante após perder a mãe

Notícias de Famosos – Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil, se manifestou publicamente pela primeira vez sobre a morte da mãe, que faleceu no último domingo (20), nos Estados Unidos, após uma intensa batalha contra um câncer no intestino. A declaração emocionante foi feita nesta terça-feira (22) por meio de uma publicação no Instagram, onde o artista compartilhou palavras de despedida e gratidão.

Em seu texto, Francisco, carinhosamente chamado de Fran, relembrou os últimos momentos ao lado de Preta. “Na nossa última noite juntos, você dormia e eu acompanhava cada respiração sua. Você segurava minha mão com força…”, escreveu. Ele também destacou a força e o amor que sempre moveram a vida da mãe: “Você foi implacável amando. O motor da sua vida sempre foi o amor.”

Francisco também ressaltou a coragem de Preta durante o tratamento e como ela, mesmo enfrentando a dor, manteve a generosidade como traço marcante. “Sua compulsão era a generosidade. Ter o seu amor foi um impacto grande pra qualquer um… você me ensinou que o amor não se limita.”

A publicação foi acompanhada de imagens íntimas da última semana de vida da cantora, incluindo momentos com a neta, Sol de Maria. Em outro trecho, Francisco revelou: “Eu me despedi de você e tentei fazer com que você não percebesse… claro que você percebeu. E claro que esperou que eu fizesse isso pra poder partir.”

Encerrando o texto com carinho e saudade, ele citou uma frase dita por Gilberto Gil, avô materno: “Que agora venham os 50 bilhões de anos…”. As palavras de Francisco emocionaram fãs e amigos que continuam homenageando a memória de Preta Gil.