A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Famosos

Filho de Wesley Safadão passa por cirurgia de emergência após descobrir um tumor na cabeça

Exames apontaram granuloma eosinófilo no osso parietal.

Por Beatriz Silveira

24/09/2025 às 21:12

Ver resumo

Notícias de Famosos – Yhudy, 14, filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile, passou por uma cirurgia de emergência após a descoberta de um tumor na cabeça. O procedimento ocorreu na sexta-feira (19), e o adolescente recebeu alta na segunda-feira (22).

PUBLICIDADE

Segundo a família, o diagnóstico veio depois de queixas de dores de cabeça. Exames identificaram um tumor ósseo no osso parietal do crânio, classificado como granuloma eosinófilo (histiocitose de Langerhans). A biópsia segue em andamento, mas os primeiros indícios apontam para um quadro benigno, o que, neste momento, afasta a necessidade de tratamento complementar, como quimioterapia.

Leia também: Caminhão fica destruído e motorista fica preso às ferragens em acidente em Manaus; veja

PUBLICIDADE

Em nota, a assessoria agradeceu as mensagens de apoio e informou que o jovem está bem. O texto também solicita discrição para preservar o descanso e a recuperação: “Pedimos respeito à privacidade para assegurar um ambiente tranquilo para sua recuperação. A prioridade, neste momento, é garantir que ele receba os cuidados necessários e todo o apoio para retomar gradualmente sua rotina”.

Yhudy é o filho mais velho de Safadão e o único do relacionamento com Mileide Mihaile. O cantor também é pai de Ysys, 11, e Dom, 7, do casamento com Thyane Dantas. A família reforça que, por ora, as informações oficiais são as divulgadas na nota, mantendo o foco no acompanhamento médico e na evolução positiva do quadro após a cirurgia.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Lula admite possibilidade de reunião presencial com Donald Trump e fala em aproximação entre Brasil e EUA

O petista relatou que, nos bastidores da ONU, teve um breve contato com Trump e destacou o gesto como um sinal de aproximação.

há 20 minutos

Mundo

Terremoto de magnitude 6,2 atinge a Venezuela

AFP relata percepção do tremor em Caracas e no oeste do país, sem registro de vítimas ou danos.

há 22 minutos

Amazonas

Prefeito de Borba se torna alvo do TCE por supostas irregularidades no uso do PNAE

Na representação, os autores pedem auditoria e inspeções no município, além da concessão de medida cautelar para impedir novas aquisições.

há 29 minutos

Amazonas

Veja vídeo: Município de Barcelos registra condições de insalubridade do ar causada pela fumaça

Defesa Civil recomenda atenção a sintomas respiratórios

há 36 minutos

Meio Ambiente

Atualização 2025 confirma avanço da crise ambiental em escala global

Acidificação dos oceanos deixa de ser alerta e passa a integrar lista de processos já além da fronteira segura, segundo o PIK.

há 1 hora