Filho de Wesley Safadão passa por cirurgia de emergência após descobrir um tumor na cabeça

Notícias de Famosos – Yhudy, 14, filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile, passou por uma cirurgia de emergência após a descoberta de um tumor na cabeça. O procedimento ocorreu na sexta-feira (19), e o adolescente recebeu alta na segunda-feira (22).

Segundo a família, o diagnóstico veio depois de queixas de dores de cabeça. Exames identificaram um tumor ósseo no osso parietal do crânio, classificado como granuloma eosinófilo (histiocitose de Langerhans). A biópsia segue em andamento, mas os primeiros indícios apontam para um quadro benigno, o que, neste momento, afasta a necessidade de tratamento complementar, como quimioterapia.

Em nota, a assessoria agradeceu as mensagens de apoio e informou que o jovem está bem. O texto também solicita discrição para preservar o descanso e a recuperação: “Pedimos respeito à privacidade para assegurar um ambiente tranquilo para sua recuperação. A prioridade, neste momento, é garantir que ele receba os cuidados necessários e todo o apoio para retomar gradualmente sua rotina”.

Yhudy é o filho mais velho de Safadão e o único do relacionamento com Mileide Mihaile. O cantor também é pai de Ysys, 11, e Dom, 7, do casamento com Thyane Dantas. A família reforça que, por ora, as informações oficiais são as divulgadas na nota, mantendo o foco no acompanhamento médico e na evolução positiva do quadro após a cirurgia.