Flávia Alessandra e Otaviano curtem férias no Amazonas

Redação AM POST

A atriz Flavia Alessandra e o apresentador Otaviano segue em viagem de férias em família e, nesta terça-feira (27), compartilharam com os fãs as fotos de seu passeio no Amazonas. O casal está com a filha caçula, Olívia, e conheceram o encontro do Rio Negro e Solimões.

No meio da Amazônia, os dois alugaram um flutuante para curtirem seu dia em família em meio ao Rio Negro e Solimões, além das visitas as aldeias e pontos turísticos da nossa região.

“No coração do nosso país, a Amazônia. Assistir ao pôr-do-sol do flutuante. O encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões. Oli se sentindo um boto! Os momentos mais especiais que alguém pode vivenciar no Brasil”, disse ela nas redes sociais.

Antes de viajar para o Amazonas, a família passou dias no Ceará. No domingo (25), Flávia divertiu seus fãs ao postar vídeos em que aparece descendo uma duna de ‘esquibunda’, ao lado das filhas, Giulia, de 21 anos, e Olívia, de 10, e em que aparece até levando um tombo na areia.

Em suas redes sociais eles vem compartilhando vários momentos e visitas turísticas das suas viagens.