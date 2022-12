Fred rebate críticas por ter cuidado do filho enquanto Bianca Andrade estava em festa

Redação AM POST

O youtuber Fred rebateu os boatos de que teria voltado da Copa do Mundo do Catar para cuidar do filho enquanto Bianca Andrade estava na Farofa da Gkay. Fred desmentiu os rumores e defendeu o direito da ex de ir à festa.

Continua depois da Publicidade

“Só voltei do Catar porque estava com saudade do meu filho. Estava programado para ficar 36 dias lá, porque tenho compromissos profissionais, mas no meio do projeto me deu muita saudade do meu filho. Com o Brasil se classificando com antecedência, o terceiro jogo não valia de nada”, explicou ele.

O youtuber afirmou que conseguiu passar uma semana com o filho. Agora, ele está voando de volta ao Catar para acompanhar a fase eliminatória da Copa do Mundo.

“Criaram um monte de teorias, falaram que eu voltei por causa da Farofa da Gkay. Honestamente, nem sabia que tinha a Farofa da Gkay. Falaram que era porque a Bianca ia para a Farofa e tinha que deixar o filho com alguém”, continuou Fred.

Continua depois da Publicidade

Fred afirmou que tem uma ótima relação com Bianca Andrade e defendeu o direito da ex de ir à festa de Gkay.

“Ela está trabalhando primeiramente, está expondo a marca dela no evento da Farofa da Gkay e está curtindo também. Estou cumprindo meu papel de pai e ficando com meu filho aqui. Então está tudo certo”, concluiu.