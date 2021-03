Gabigol é detido em cassino com aglomeração de 200 pessoas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Gabriel Barbosa Almeida, o atacando do Flamengo Gabigol, foi detido na madrugada deste domingo (14) em uma festa com cerca de 200 pessoas em um cassino clandestino na Vila Olímpia, bairro nobre da zona sul de São Paulo. Segundo o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), Gabigol tentou se esconder embaixo de uma mesa no momento da ação da polícia.

“Para nossa surpresa dentro do cassino escondido em baixo de uma mesa ,estava o jogador de futebol do @Flamengo O Gabi Gol @gabigol Conduzido para a Dp pela @Policia_Civil . A Força Tarefa coibi festas clandestinas e na fase vermelha com o pior momento da Pandemia”, tuitou Frota.

Para nossa surpresa dentro do cassino escondido em baixo de uma mesa ,estava o jogador de futebol do @Flamengo O Gabi Gol @gabigol Conduzido para a Dp pela @Policia_Civil . A Força Tarefa coibi festas clandestinas e na fase vermelha com o pior momento da Pandemia. @governosp

Além de Gabigol, o cantor MC Gui também estava na festa, que acontecia no quarto andar de um prédio onde funciona uma oficina de carros de luxo no térreo.

A festa contraria as normas de restrição de pessoas no estado de São Paulo, que tenta evitar um colapso na área da saúde. Nessa semana, em média 364 pessoas morreram por Covid-19 em São Paulo, um recorde desde o início da pandemia. Quase 10 mil pessoas estão internadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e outras 13 mil em enfermarias.

O cassino foi encontrado pela polícia após diversas denúncias anônimas. Todas as 200 pessoas foram encaminadas para a delegacia, prestaram depoimento e foram liberadas.

