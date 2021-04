Gabriel Medina e mãe trocam farpas e aumentam rumores de brigas na família

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Bobo é quem pensa que o “fogo no parquinho” é exclusivo apenas no BBB21. As polêmicas envolvendo a família Medina dariam um episódio completo do programa Casos de Família. Desta vez, Simone Medina, mãe de Gabriel Medina, postou algumas indiretas sobre a relação do filho com a modelo Yasmin Brunet.

Simone postou uma foto com a mensagem “O amor é para te trazer paz e felicidade, e não uma guerra, onde você tem que lutar sempre para ser feliz” acompanhada da legenda “Muitos procuram a felicidade em coisas que os olhos alcançam, muitas vezes ilusões passageiras que não alimentam a alma, somente a carne. A carne mata, o espírito vivifica.”

Continua depois da Publicidade

“Bloqueada”

Em seus Stories, Simone publicou um quadrinho com a conversa: “Qual o seu signo? Bloqueada”, uma referência sobre ter sido bloqueada por Gabriel e Yasmin nas redes sociais. O surfista também postou um desabafo: “A verdade sempre vem. Questão de tempo. Tempão ou tempinho”.



Continua depois da Publicidade

O atleta e a modelo cortaram relações com a família do rapaz. Inclusive, Gabriel trocou de técnico. Antes era seu padrasto, Charles Medina, quem cuidava de seu condicionamento físico para as competições. Mas o atleta viajou para a Austrália, para disputar a terceira etapa do Circuito Mundial de Surf, em Sidney, acompanhado apenas de Yasmin.

*Fonte: Metrópoles