Gilberto Gil se declara para Preta Gil após diagnóstico de câncer

Redação AM POST*

O cantor Gilberto Gil publicou em seu Instagram, nesta quarta-feira (11/1), uma homenagem para a filha Preta Gil, diagnosticada com câncer no intestino nessa terça-feira (10/1). O veterano publicou um vídeo da cantora com a família, e usou uma de suas músicas para representar a ocasião.

“Se a vida fere/ Com a sensação do brilho/ De repente a gente brilhará”, diz o trecho da música Realce, usado por Gil na legenda do vídeo. Ele ainda se declarou para a filha e falou da força de Preta Gil:

“Pretinha, desde que você nasceu tudo em sua volta realçou pra mais bonito e intenso. Sua força sempre foi um exemplo pra todos nós. Estamos com você.”