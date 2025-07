Giulia Costa desabafa sobre culpa por ser nepobaby: “Fico mal, choro”

Caiu na rede é post! – A atriz Giulia Costa, de 24 anos, abriu o coração em uma rara e sincera entrevista ao podcast WOWCast, ao falar sobre o sentimento de culpa por ser considerada uma nepobaby. O termo, que se popularizou nas redes sociais nos últimos anos, é usado para descrever filhos de pessoas famosas que, por influência familiar, conseguem alcançar visibilidade e oportunidades no meio artístico.

Durante a conversa com os apresentadores Marcelo Feitosa e Brunno Rangel, Giulia compartilhou que lida com a culpa de ter privilégios desde muito nova e que isso é um tema recorrente em sua terapia.

“Eu fico mal, choro”

De acordo com o Portal Metrópoles, com forte carga emocional, a atriz descreveu o desconforto que sente diante de situações em que o privilégio se manifesta de forma explícita. “Eu tenho muita culpa. Eu cuido disso na terapia, na psicologia, na astrologia, com as pedras… Toda vez que vem essa culpa, eu penso: ‘Não estou fazendo nenhum mal com esse privilégio’”, disse Giulia.

Ela também relembrou um episódio recente durante o show da Lady Gaga em Copacabana, que contou com uma área VIP separada do público geral. “A gente estava passando por aquele cordão que fazem até chegar na área VIP, e aquele mar de gente… eu fico mal, choro. É uma culpa que preciso ir para o banheiro chorar e depois vou ficar corroendo isso em casa por dias, vou perder o sono… como: ‘Por que eu tenho e eles não?’”, revelou, visivelmente abalada.

Relação com a mãe e empatia nas redes sociais

Flávia Alessandra, mãe de Giulia, participou do episódio e comentou sobre a sensibilidade da filha. Segundo a atriz veterana, a filha chegou a demonstrar empatia até por pessoas ricas ou influentes que sofrem críticas. “Ela vê um jogador de futebol sendo xingado e sente pena dele. Tem um senso de empatia muito forte com todo mundo”, disse Flávia, que também reconheceu a complexidade de criar filhos em meio à fama.

Giulia, que iniciou a carreira ainda criança e já participou de novelas como Malhação e Sol Nascente, reconhece que tem oportunidades facilitadas pelo sobrenome, mas afirma se esforçar para construir seu próprio caminho com autenticidade. A atriz também revelou que o julgamento do público pode ser cruel, especialmente nas redes sociais, onde o termo nepobaby é usado, muitas vezes, de forma pejorativa.

Discussão atual: privilégio e responsabilidade

O desabafo de Giulia Costa joga luz sobre um debate cada vez mais frequente no mundo das celebridades: como lidar com o privilégio herdado e como transformar essa vantagem em ações positivas. O reconhecimento público da culpa e o uso da visibilidade para gerar reflexões sociais têm sido caminhos adotados por algumas figuras públicas, principalmente entre os mais jovens.

Giulia termina sua fala com uma tentativa de equilíbrio: “Se eu tiver consciência e fizer coisas boas com esse privilégio, talvez eu consiga transformar essa culpa em propósito”.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo