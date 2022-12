Gkay é internada às pressas em hospital de São Paulo

Redação AM POST*

A digital influencer e humorista Gkay passou mal e foi internada às pressas na tarde desta terça-feira (27/12), em São Paulo. A assessoria da influenciadora confirmou a informação, mas negou que ela não foi levada para o hospital em uma ambulância e afirmou que não está “dopada de remédios”.

“A Gkay teve apenas uma indisposição. Não foi levada ao hospital de ambulância. Está totalmente lúcida, já foi medicada e passará a noite no hospital, apenas para monitoramento”, diz nota divulgada.

A assessoria ainda informa que não será divulgado um boletim de saúde sobre a influenciadora, e que ela está tudo bem, apenas contando com monitoramento médico.

Gkay vem enfrentando uma enxurrada de críticas na internet nos últimos dias, depois de uma piada feita pelo também humorista Fábio Porchat sobre ela durante o Prêmio Melhores do Ano, do Domingão do Huck.

No último domingo, Porchat disse que Jô Soares preferiu morrer a entrevistar a influenciadora. A fala repercutiu na internet e Gkay, nas redes sociais, fez um longo desabafo e afirmou que se ofendeu com o comentário do humorista.

Após toda a repercussão, Porchat compartilhou um vídeo no Instagram em que explica o que aconteceu e também comenta a mensagem que enviou para Gkay, e nega que tenha pedido desculpas a ela.

