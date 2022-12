Gkay exclui conta no Twitter após ser exposta com posts contra cotas raciais e referências nazistas

Redação AM POST*

Como se já não bastasse toda polêmica envolvendo a piada feita pelo humorista Fábio Porchat com a influenciadora digital Gkay, agora os internautas estão resgatando publicações antigas da humorista no Twitter em meio ao caso. A atitude fez com que ela desativasse sua conta na rede social na madrugada desta quarta-feira (28).

Nos posts, que foram feitos em 2011, a influenciadora digital atacava principalmente o sistema de cotas raciais em universidades públicas e chegou a fazer piada relacionada ao nazismo.

Em posts antigos do Twitter, ela escreveu: “Mais uma mordomia para esses brasileiros que tanto gostam da vida boa e preguiçosa esse tal sistema de cotas”. Em outras declarações, Gkay atacou pessoas gordas, fãs de Racionais MC’s e o elenco de Malhação Conectados (2011) –ela chamou os atores de “feios” e “tristes”.

Mas a postagem mais criticada pelos internautas foi uma em que mencionou que precisava dos “campos de concentração nazistas” para colocar pessoas que esperavam que ela tivesse paciência.

Os tuítes começaram a ser resgatados após a humorista fazer uma passagem no hospital por causa de um mal-estar. Depois do episódio, a equipe da comediante decidiu desativar o perfil no Twitter.

Polêmica com Porchat

A influencer está em meio a uma polêmica com Fábio Porchat. Tudo começou quando ele fez um discurso no prêmio Melhores do Ano, da Globo. O humorista afirmou que Jô Soares (1938 – 2022) “preferiu nos deixar” a entrevistar Gkay em seu programa. ““Eu olho o Jô e fico pensando: ‘O que ele faria com uma Gkay na frente dele?’, né Tatá? Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes”, disse o apresentador.

Gkay não gostou nada do discurso de Porchat e se pronunciou nas redes sociais. “Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar, realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém. Segundo, porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos. E terceiro, porque eu devo ser um lixo enorme”, lamentou Gkay.

“Estou cansada de verdade, sabe, gente. Cansada, mesmo. Na verdade, estou exausta, porque eu não sei o que fiz pras pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia e agora até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro”, completou a influencer.

No Instagram, após os comentários da atriz, Porchat publicou um vídeo falando da polêmica. “Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada… Eu acho que o Natal dela foi estragado por conta do ano dela! A Gkay fez uma entrevista estranhíssima na Tata Werneck! Muito ruim mesmo! E isso virou motivo de chacota, todo mundo caçoou dela. A Gkay fez um filme que foi um fracasso de público, um fracasso de crítica na Netflix”, começou Porchat.

“Eu não estou aqui dando a minha opinião, não, porque eu não vi, estou dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz, e isso deve ter abalado ela. Tem um monte de notícias dizendo que ela maltrata pessoas, que trata mal funcionários, produção. Relatos de colegas, de atores, comediantes dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela”, continuou o apresentador.