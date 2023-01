Gkay retorna às redes sociais após polêmica com Fabio Porchat

Redação AM POST*

A digital influencer, Gkay, voltou às redes sociais nesta terça-feira, 10, após polêmica com o humorista Fábio Porchat no final de 2022. A atriz publicou uma série de Stories no Instagram nos quais mostrava fotos de viagens.

“Depois quero contar sobre algumas experiências que vivi nesses lugares de reconexão que todo mundo precisa ter”, escreveu ela na rede social.

O local parece ser no campo e, nas imagens divulgadas, Gkay apareceu com familiares e até andando a cavalo. Em outros cliques, ela descansava em redes.

Polêmica com Porchat

A influencer esteve envolvida em uma polêmica com Fábio Porchat. Tudo começou quando ele fez um discurso no prêmio Melhores do Ano, da Globo. O humorista afirmou que Jô Soares (1938 – 2022) “preferiu nos deixar” a entrevistar Gkay em seu programa. ““Eu olho o Jô e fico pensando: ‘O que ele faria com uma Gkay na frente dele?’, né Tatá? Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes”, disse o apresentador.

Gkay não gostou nada do discurso de Porchat e se pronunciou nas redes sociais. “Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar, realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém. Segundo, porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos. E terceiro, porque eu devo ser um lixo enorme”, lamentou Gkay.

“Estou cansada de verdade, sabe, gente. Cansada, mesmo. Na verdade, estou exausta, porque eu não sei o que fiz pras pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia e agora até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro”, completou a influencer.

No Instagram, após os comentários da atriz, Porchat publicou um vídeo falando da polêmica. “Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada… Eu acho que o Natal dela foi estragado por conta do ano dela! A Gkay fez uma entrevista estranhíssima na Tata Werneck! Muito ruim mesmo! E isso virou motivo de chacota, todo mundo caçoou dela. A Gkay fez um filme que foi um fracasso de público, um fracasso de crítica na Netflix”, começou Porchat.

“Eu não estou aqui dando a minha opinião, não, porque eu não vi, estou dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz, e isso deve ter abalado ela. Tem um monte de notícias dizendo que ela maltrata pessoas, que trata mal funcionários, produção. Relatos de colegas, de atores, comediantes dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela”, continuou o apresentador.