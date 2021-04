Globo mostra 1º teaser de documentário sobre Karol Conká; assista

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

“A vida depois do tombo” é o nome do documentário que estreia no dia 29 de abril, no Globoplay, e conta a história da rapper Karol Conká que entrou no BBB21 como símbolo de sucesso e acabou cancelada por causa do seu comportamento agressivo.

Continua depois da Publicidade

Primeiro teaser do documentário foi divulgado e mostra Conká de perto após a sua polêmica participação no reality. As gravações com a rapper duraram 25 dias e geraram mais de 200 horas de material. A equipe começou a acompanhar a cantora um dia depois que ela foi eliminada com 99,17% de rejeição do BBB21.

O documentário apresentará entrevistas com Karol, seus familiares e amigos próximos, que prometeram não passar pano para o comportamento da rapper no confinamento.

Veja vídeo: