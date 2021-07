Globo registra pior audiência para um mês de junho em sua história

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Rede Globo teve, em junho deste ano, sua pior audiência para este mês em sua história. Os dados foram divulgados pelo colunista Ricardo Feltrin, do UOL, que obteve as informações de fontes da Kantar Ibope Media.

De acordo com os dados, apesar de liderar com folga entre as TVs abertas, a Globo teve média de 11,3 pontos (cada ponto equivale a cerca de 260 mil domicílios no país) e 30,9% de participação na audiência da TV aberta.

Este número representou uma queda de 6% em relação ao mês anterior. Feltrin observa ainda que a audiência em junho foi pior do que a obtida em dezembro do ano passado. Tradicionalmente, dezembro é o pior mês do ano em audiência, devido aos feriados de Natal e Ano novo e às reprises.

De acordo com o colunista, alguns dos motivos para a queda seriam a migração de parte do público para outras atividades, como streaming ou internet, e principalmente reprises que não estão agradando tanto ao telespectador.

Por conta da pandemia, a Globo vem exibindo reprises de novelas antigas.

Feltrin observa ainda que, entre as TVs abertas, apenas a RecordTV teve bom desempenho em junho: cresceu 10% em audiência, graças a programas como o “Balanço Geral”, “Cidade Alerta”, “Jornal da Record” e a novela Gênesis“.