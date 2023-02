Goleiro do Internacional compartilha foto pelado por engano nas redes sociais; confira

Redação AM POST

Emerson Júnior, goleiro do Internacional, compartilhou por engano uma foto pelado em seu perfil no Instagram. O atleta publicou a imagem na segunda-feira e, quando o colorado apagou o registro, a fotografia já circulava nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tudo começou quando um vídeo do goleiro foi vazado. Nas imagens, ele aparece na frente de um espelho, com um shot do uniforme do Inter. Logo depois, o jogador abaixa a peça e mostra as suas partes íntimas. O assunto logo viralizou.

Emerson Jr., inclusive, recebeu uma grande aprovação dos internautas. “O melhor do vídeo do Emerson Jr. é que o cara puxou a peça pra fora no banheiro do hotel e ele tá com os shorts do Inter. O maluco fez um boomerang da p*ca na concentração”, afirmou um internauta no Twitter. “Inter é uma patifaria mesmo, deixam o goleiro Emerson Jr. ir armado pro CT todos os dias. Inacreditável”, zoou outro. “Emerson Jr. levando uma das traves da goleira do beira rio pra casa”, brincou um terceiro.

No entanto, algumas pessoas saíram em defesa do goleiro. “Não é porque é de homem que vazar nude é menos escroto. Que o Emerson Jr entre com um processo fud*** em quem postou”, escreveu uma internauta. “Só consigo pensar no psicológico do Emerson Jr com tudo isso, e ainda tem gente divulgando o vídeo e fazendo piada”, escreveu outro.