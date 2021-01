Grávida, namorada de Whindersson é chamada de golpista: “Não sejam esse tipo de pessoa”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Maria Lina e Whindersson Nunes anunciaram que estão esperando o primeiro filho na noite desta quinta-feira (28). Algumas horas depois, a estudante de engenharia usou suas redes sociais para lamentar o fato de ter sido chamada de golpista por fãs do youtuber.

Nos Stories, Maria Lina postou o print de uma mensagem que recebeu. “Imagina, um dia está andando de Piracicabana por Blumenau, e no outro está grávida do Whindersson, com a Maísa sendo tia da criança. Que tudo”, disse a internauta. “Você quis dizer: Que golpe”, completou outra.

Continua depois da Publicidade

Maria Lina expôs as ofensas e pediu: “Esse tipo de pessoa: NÃO SEJAM”. Depois disso, a grávida postou fotos com o marido para espantar o clima pesado. “Felicidade demais para ligar para coisa ruim. Só amor no coração”, declarou.

Whindersson, que já havia revelado o desejo de ser pai jovem, comemorou muito a gravidez da parceira. “Não sei se você vai ser menino ou menina, mas quero que você saiba que passei a minha vida inteira indo atrás do melhor pra você, não sei se você vai empinar pneu de moto ou balé, mas quero que você saiba que seu pai trabalhou muito pra dar a você a opção de poder escolher”, comemorou o artista.

Maria Lina e Whindersson estão juntos oficialmente desde novembro de 2020. O youtuber não tinha assumido nenhum relacionamento depois do divórcio de Luísa Sonza. Os artistas anunciaram a separação em abril e a loira começou a namorar Vitão em setembro.

Continua depois da Publicidade

Fonte: Yahoo