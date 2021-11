Grazi Massafera anuncia saída da Globo após 16 anos: “Gratidão”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Grazi Massafera pegou todos de surpresa na manhã desta quinta-feira (4/11) e anunciou que, após 16 anos, vai sair da TV Globo. Nas redes sociais, a atriz publicou vídeo relembrando a trajetória e alguns momentos na emissora, além de agradecer as experiências que teve.

“A primeira vez que eu apareci na Globo foi no dia 10 de janeiro de 2005. Aquela garota de 23 anos — que foi praticamente enviada pela mãe para o BBB pra tentar mudar de vida — não imaginava que ser estrela de reality show muda mais a gente que ganhar concurso de miss. Aquela garota, na verdade, não podia sonhar o que viria a seguir: a Globo me acolheria naquela casa não somente por três meses, mas desde então é meu lar, há 16 anos”, relembrou.

A artista contou alguns papéis que teve ao longo dos anos: “Hoje, morro de orgulho de minha trajetória porque aquela repórter do Caldeirão do Huck cresceu e se tornou atriz aos olhos de vocês. E hoje eu posso bater peito e dizer que, com tanta dedicação, sim, eu sou atriz. Sou ainda a garota de Jacarezinho, mas agora também sou a mãe que se jogou em tudo que é personagem. Fui a estreante Thelminha, fui Florinda e até Lívia Noronha. Ah, teve também a Deodora, a Michele, a Lucena, a Ester e, claro, ela, a Larissa. Emendei com a Luciane e fiz mais uma Lívia e, por último a Paloma. Isso sem contar a experiência de apresentar o Superbonita”.

“Tudo isso e muito mais eu sou porque esta casa acreditou em mim e nela eu tive alento, afeto e o incentivo para que eu me superasse. Se foi fácil? Não, não foi fácil. Tive também que enfrentar preconceitos e, em alguns momentos, pensei em desistir. Tal qual a vida fui superando obstáculos e me descobri forte e destemida. Foi com esta garra que fiz personagens e amigos, muitos amigos. Hoje finalmente encerro um ciclo de exclusividade na Globo”, continuou.

Por fim, Grazi agradeceu mais uma vez pela oportunidade que teve: “Saio cheia de gratidão e sabendo que a Globo pode não ser mais meu endereço, mas pode ser razão de visita. Muito obrigado a todos da Globo por este ciclo. Nos veremos muito em breve e nos reveremos em todas as memórias que deixo nesta emissora que é parte de mim, de minha história e de meu coração”.

Fonte: Correio Braziliense