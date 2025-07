Grazi Massafera surpreende com novo visual para vilã em “Três Graças”

Famosos – A atriz Grazi Massafera trocou os tradicionais fios loiros por um tom castanho acobreado, quase ruivo, para viver Arminda em “Três Graças”, próxima novela das 21h da TV Globo, escrita por Aguinaldo Silva e com estreia prevista para outubro.

Uma transformação simbólica e estratégica

Segundo o Portal Pipoca Moderna, a mudança de visual — um tom que transita entre castanho e cobre, batizado de Sunset Brown pelo colorista Anderson Couto — reflete o desejo da atriz de se reinventar e mergulhar no papel da vilã. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Grazi disse:

“Essa mudança representa exatamente um movimento interno que agora também se expressa por fora”.

Ela ainda afirmou que o novo cabelo foi essencial para a construção da personagem: “Amo meus fios loiros, mas sou atriz e mudanças são bem‑vindas na construção de um novo personagem”.

Arminda: a vilã sem remorso

Arminda, vivida por Grazi, é a primeira antagonista que a atriz interpreta na faixa das 21h. A personagem é descrita como uma socialite fria, extremamente poderosa e disposta a eliminar qualquer obstáculo — até mesmo com “ações decisivas”, conforme revelado por Grazi em evento no Rio2C.

Escrita por Aguinaldo Silva, “Três Graças” gira em torno de três gerações de mulheres: Lígia (Dira Paes), Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly (Alana Cabral), unidas por histórias de gravidez precoce e abandono. Grazi se junta ao elenco ao lado de Romulo Estrela, Miguel Falabella, Murilo Benício e outros nomes de peso.

Repercussão e expectativas

A transição do loiro para o acobreado apresentou reação positiva nas redes sociais. Grazi compartilhou o processo no Instagram com a legenda: “Até logo, fios loiros. Olá, tom acastanhado! Eu amei”, gerando apoio dos fãs.

Profissionalmente, a mudança sinaliza uma nova fase na trajetória da atriz, que busca agregar profundidade à sua carreira dramática — desta vez como antagonista absoluta no horário nobre.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.