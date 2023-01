Gretchen rebate críticas à aparência dela: ‘Mulheres infelizes, recalcadas e mal-amadas’

Redação AM POST

Gretchen tirou a tarde deste domingo (15) para bloquear quem a critica e rebater alguns comentários negativos. A cantora contou que tem recebido várias mensagens de internautas, na maioria mulheres, falando mal das roupas que ela usa, da aparência dela e do cabelo, que agora está curto e sem mega hair.

“O cabelo é meu, não é teu. Ele está te incomodando em quê? Uso como eu quiser. Meu cabelo, graças a Deus, voltou, não tem mais falhas. Vou começar a usar laces para poder deixar meu cabelo crescer. Ele está bem forte agora”, contou a Rainha do Rebolado.

Ela falou que não vai deixar de usar o que gosta ou mudar de visual só por conta de alguns comentários nas redes sociais. “Estou aqui vivendo minha vida plena enquanto vocês, mulheres infelizes, recalcadas e mal-amadas, estão aí cuidando da minha vida. Em pleno final de semana reclamam até da calça que eu uso”.

“Vocês estão preocupadas com a minha vida. Estou aqui plena, na minha casa, meu peitinho está no lugar. Fico vendo a foto dos perfis, se amem, vão se cuidar. Ficam incomodados com a minha cara, com o meu cabelo, com o meu corpo, com a minha calça. A vida é minha, uso o que eu quero, faço o quero com o meu corpo, meu cabelo uso como quero”, concluiu.