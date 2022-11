Guilherme de Pádua morre aos 53 anos em Belo Horizonte

Redação AM POST

O ex-ator e atual pastor batista, Guilherme de Pádua, morreu na noite de domingo (6), vítima de um infarto, em Belo Horizonte. A informação foi divulgada em uma live feita pelo pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha.

Continua depois da Publicidade

“Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Pra mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniela Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele tava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer”, relatou o pastor Márcio.

Guilheme de Pádua ficou conhecido nacionalmente após matar a atriz Daniella Perez, filha da autora de novelas Glória Perez. Ele planejou o crime ao lado de sua esposa, Paula Thomaz, à época grávida. O casal foi preso no fim de 1992. Na ocasião, Guilherme tinha 23 anos. Os dois foram condenados a 19 anos de reclusão por homicídio qualificado com motivo torpe e impossibilidade de defesa em 1997.

A família dele foi procurada porém não se pronunciou.

Continua depois da Publicidade

Nascido em Belo Horizonte (MG), Guilherme de Pádua mudou para o Rio de Janeiro no final dos anos 1980. A mudança foi com o objetivo de tentar uma carreira no meio artístico. Há cinco anos, o ex-ator se tornou pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em sua cidade natal.

https://www.instagram.com/reel/CkpDH65PH1K/