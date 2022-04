Gustavo é o 15º eliminado do BBB22

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Agora é BBB 22 modo turbo, e os brothers se preparam para mais uma Eliminação na casa mais vigiada. A uma semana da grande Final, eles precisam se despedir de amigos/aliados para rapidamente se recuperar e seguir o jogo.

Tadeu Schmidt chega com o resultado da noite e deixa os brothers no maior suspense. Nesta terça, 19/4, Eliezer, Gustavo e Paulo André disputam um lugar na casa.

Continua depois da Publicidade

Discurso do Tadeu Schmidt

O apresentador começa o papo e diz:

“Chegou a hora, quando eu terminar seremos cinco. Hoje pode ser confirmado um feito histórico. O grupo que nunca perdeu: 21 vezes teve alguém com possibilidade de ir embora, e ninguém saiu. O que que tem esse grupo para não perder nunca? Ou o que tinham os outros grupos para perder sempre? Por que o Eli resistiu até aqui? O que faria o Eli resistir a um confronto direto com os invencíveis? Eli contra seu arquirrival, Gustavo, o homem que de todos os Paredões possíveis, só não foi para um. Foi um risco que ele escolheu, o Gustavo veio da Casa de Vidro com informação de fora querendo botar fogo no jogo, tocar o terror, gerar treta, bater de frente, mexer com quem estava tranquilo. E assim fez, tirou do esconderijo os lollipopers mais escondidos, mas nem ele percebeu que no fundo o principal critério dele tinha um defeito de fábrica, como um programa de computador que vem com um ‘bug’.”

Continua depois da Publicidade

Ele continua: “Rodízio de pessoas no Paredão? No fundo, no fundo, é uma maneira de não se comprometer. ‘Olha, eu não queria te mandar, mas chegou sua vez na fila, então…’. Aquilo que parecia um mérito de chamar todo mundo para a briga, na verdade criava uma zona de conforto para fazer escolhas sem sofrimento. Isso só ficou claro quando cinco meninos do grupo invencível foram obrigados a votar entre eles. E aí decidiram manter a ideia. ‘Ah, vamos mandar para o Paredão quem está há mais tempo sem ir’. Ou seja, é como dizer: ‘Oh, não é decisão minha, não sou eu, é o rodízio, e tudo mundo ri. ‘Ah, vou botar vocês no Paredão, hahaha’. Ou ainda uma forma dizer: ‘Aqui dentro desse grupo, é todo mundo igual, o sentimento é absolutamente o mesmo por todos, o tempo todo.’ Para gente. é claro que não é. A gente está vendo tudo o tempo todo 24h por dia e não tem nada de errado com isso. Se um de vocês vencer o BBB, não foi ajudado por esse acordo de cavalheiros, foi apesar desse acordo esdrúxulo. Quem é beneficiado com esse acordo? Combina com alguém? Combina com você, PA? Não combina com o jeitão do Gustavo, Gustavo que aceita o confronto, que diz o que precisa seja para quem for, que deixa claro que está aí para ganhar. O jeitão de um cara que estudou o BBB, fez movimentos importantes no jogo e em vários momentos analiso com precisão o que estava acontecendo. Acertou inclusive como seria o meu discurso de hoje.”

Tadeu anuncia o resultado: “Será que o caçador de lollipopers vai cumprir sua missão? Ou o último lollipop vai conseguir sua revanche inesperada? Ou será que os dois vão escapar ilesos para contar a história? Um dia é da caça, o outro é do caçador. Quem sai é você, Gustavo.”

Continua depois da Publicidade

Gustavo é o 15º eliminado do jogo e se despede com 81,53% dos votos. Eliezer recebeu 16,08% e Paulo André, 2,39%.

Ele se levanta do sofá e se despede dos amigos e de seu maior ‘rival’ na casa, Eliezer. Os dois se abraçam.

Continua depois da Publicidade

Ao se encaminhar para a saída, Gustavo diz: “Valeu, gente. Até semana que vem. Foi uma honra!”.