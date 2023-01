Gusttavo Lima nega ter tido show com cachê milionário cancelado após ter expulsado fã de evento em Fortaleza e apoiar Bolsonaro

Redação AM POST*

O cantor sertanejo Gusttavo Lima negou que tenha tido um show cancelado na cidade de Crateús, no Ceará, após ter expulsado uma fã que lhe atirou água durante um evento de Réveillon em Fortaleza, no Ceará. A informação do cancelamento circulou em sites e páginas de fofoca nos últimos dias, mas foi rechaçada pela assessoria da artista.

“Esse show nunca esteve na agenda do cantor”, disse a porta-voz de Gusttavo Lima ao site Metrópoles.

Segundo rumores, o empresário Elder Leitão, contratante do show, iria desembolsar R$ 1 milhão, para pagar o cantor, mas voltou atrás após a polêmica expulsão da fã. O apoio de Gusttavo Lima à campanha de Jair Bolsonaro, candidato derrotado nas eleições de 2022, também teria pesado na decisão.

Em desabafo nas redes sociais, a arquiteta Virgínia Bandeira, mulher envolvida na polêmica com o cantor e responsável por lançar uma garrafa em direção ao artista, explicou que tomou a atitude porque não gostou das piadas de cunho sexual feitas pelo artista e nem do tom político pró-Bolsonaro, adotado por ele na apresentação.

Após o incidente, Virgínia chegou a ser expulsa do local, que recebia uma festa de Réveillon.

A mulher que foi expulsa do show do cantor sertanejo Gusttavo Lima, na cidade de Fortaleza, neste domingo (1º), se manifestou após o caso viralizar. Segundo ela, identificada como Virgínia Barbosa, se disse "indignada" com o cantor. #VisãoCNN pic.twitter.com/RSkgnqydUA
— CNN Brasil (@CNNBrasil) January 3, 2023