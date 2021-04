Heitor Martinez tem alta de CTI e divulga carta após vencer covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Depois de receber alta hospitalar após 13 dias de luta contra a Covid-19, o ator Heitor Martinez divulgou uma carta de agradecimento a todos os profissionais do hospital em que ficou internado.

No texto, o ator enfatizou a importância de cada profissional envolvido, direta ou indiretamente, em sua recuperação. Ele classificou o trabalho dos médicos como “brilhante”, disse que os fisioterapeutas o “reeducaram a andar e respirar”, que a equipe de enfermagem é “incansável” e que a equipe da limpeza “sempre tinha uma palavra de conforto e alegria”. Ao final, ele enfatizou que “a vida é urgente”.

Confira a íntegra da carta:

Gostaria de agradecer ao Dr. Arthur Vianna e toda sua equipe de médicos intensivistas e plantonista, pelo trabalho brilhante, criterioso e objetivo, sempre me colocando a par dos procedimentos e caminhos que tínhamos que seguir para recuperação da minha saúde. Aos fisioterapeutas que, literalmente, me colocaram de pé e me reeducaram a andar e respirar. À incrível equipe de enfermagem que foi incansável, de uma excelência, profissionalismo, carinho e amor que é impossível descrever em palavras. Eles e elas estão presentes em cada célula do meu corpo, somos um só. À equipe de limpeza que sempre tinha uma palavra de conforto e alegria. Em momentos de isolamento, um simples sorriso é precioso. Às nutricionistas que alimentaram meu corpo e espírito, uma delícia! Às psicólogas que estiveram sempre ao meu lado nos momentos mais difíceis, me apoiando. Meu agradecimento se estende à toda a equipe da Clínica São Vicente que, mesmo não estando na Ala Covid, faz a engrenagem funcionar. Enfim, às amigas e aos amigos que se juntaram numa corrente de amor e fé, que senti profundamente a cada momento. À minha família que lutou comigo, em uma única vibração. Estejam certos que estas palavras não dão conta, nem de longe, dos meus sentimentos. E, por isso, reescrevo o cartaz que seguro na foto: NÓS VENCEMOS A COVID! A vida é urgente!

Martinez deixou o hospital nesta sexta-feira (16) depois de 13 dias de internação. Segundo a sua assessoria, ele seguirá a recuperação em casa, realizando fisioterapia e exercícios, bem como obedecendo restrições e tomando certos cuidados para sua recuperação completa.

A internação

Heitor Martinez, de 52 anos, foi internado no sábado (3) no CTI da Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para tratar um quadro de Covid. Ele já vinha tendo acompanhamento médico para a doença em casa, mas teve problemas com a saturação do oxigênio, que baixou um pouco.

Na data da internação, Heitor já manifestava sintomas da doença há oito dias, mas estava se tratando em casa com um quadro relativamente bom e sem dor.

