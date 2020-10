Huma Kimak mostra namorado parecido com Gusttavo Lima, após polêmica

Redação AM POST

A digital influencer amazonense, Huma Kimaki, postou vídeo nas rede sociais onde aparece abraçada com o novo namorado que se parece com o cantor Gustavo Lima, com quem ela foi apontada de tido um affair e até ter sido pivô da separação do sertanejo com a modelo Andressa Suita.

“Carinho em mim que é bom, nada”, disse a influencer na postagem em que aparece ao lado do seu cachorro tentando chamar a atenção do namorado chamado Lucas Leite.

Após o boato de envolvimento com o cantor ganhar grande repercussão na internet a blogueira de Manaus negou ter ficado com Gustavo Lima e disse que nunca o viu pessoalmente. “É sério isso? Eu nunca nem vi o Gusttavo Lima, (…), Eu nunca tive nenhum tipo de contato com o Gusttavo Lima, nem de fã”, esclareceu a blogueira.

A especulação começou após Day McCarthy, influenciadora conhecida por postagens polêmicas, ter postado vídeo de Huma Kimak beijando um homem parecido com Gusttavo e disse ser o artista com a modelo. “O homem nos meus vídeos é o meu namorado. Ele não tem nada a ver com o Gusttavo Lima”, explicou a blogueira.

A influenciadora relatou ainda que foi chamada de “vagabunda”, “talarica” e “destruidora de lares” pelos internautas em suas redes sociais.