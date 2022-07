Humorista Heitor Martins, o Pitbitoca, é sequestrado e mantido em cativeiro após golpe no Tinder

Redação AM POST

O humorista Heitor Martins, 52, conhecido pelo personagem Pitbitoca, foi sequestrado, assaltado e mantido em cativeiro após cair em um golpe no aplicativo de encontros, o Tinder. Nesta quarta-feira (20) ele foi resgatado e relatou a situação em um vídeo nas redes sociais.

“Foi [levado] o material, mas a vida vale muito mais que essas coisas todas”, disse o humorista. “Queria agradecer o carinho de todos vocês, as mensagens que vocês estão me mandando”, completou.

De acordo com a polícia, o ator permaneceu quatro dias sequestrado em cárcere privado, teve a casa furtada e o carro queimado. A vítima marcou encontro com uma pessoa com quem vinha trocando mensagens por um aplicativo e teria ido até a cidade para conhecer a mulher, e no local do encontro, foi sequestrado por quatro criminosos armados que o levaram a um cativeiro e o fizeram refém.

Depois de quase quatro dias em poder dos criminosos, ele foi deixado em uma estrada no bairro São Leopoldo em São José dos Campos e conseguiu ajuda para acionar a polícia. Na fuga, os criminosos ainda incendiaram o seu veículo.

A polícia informou que enquanto esteve em poder dos sequestradores, o humorista teve a casa em Taubaté furtada, além das contas bancárias. Os valores levados não foram informados. O caso foi registrado na Polícia Civil, que apura a identidade dos criminosos. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

