Hytalo Santos é acusado de dopar menor durante viagens

Notícias de Famosos – Erick Santos, ex-amigo de Hytalo Santos, revelou que o influenciador dopava uma adolescente que aparecia em seus vídeos para poder sair sem a companhia dela. Hytalo está preso após o youtuber Felca denunciar a exploração de menores em um vídeo que alcançou 47 milhões de visualizações.

PUBLICIDADE

Em entrevista ao programa Profissão Repórter, da TV Globo, Erick, que também é influenciador, contou que Hytalo usou o medicamento Dramin para dopar a jovem durante uma viagem a São Paulo, em 2020.

Leia mais: Justiça determina transferência de Hytalo Santos e Israel Vicente para presídio na Paraíba

PUBLICIDADE

“Ninguém nunca sabia qual era a verdadeira idade dela. Uma hora tinha 15, outra já tinha 16. A menina claramente com cara de criança”, afirmou.

Segundo Erick, a menor foi dopada e deixada sozinha em uma casa na capital paulista. “O que o Hytalo nos passava é que: ‘Quando a gente for jantar, coloca três dramins no suco dela, porque aí vai dar um sono e quando ela dormir a gente sai escondido’”.

PUBLICIDADE

O ex-amigo ainda apontou a possível motivação de Hytalo: “Isso porque ela tinha muita vontade de ir para os lugares que ela não entraria”.

Caso Hytalo Santos

Hytalo e o marido, Israel Natã, conhecido como Euro, são alvo de uma investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) que apura crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. O influenciador é investigado em duas ações do órgão, além de uma apuração do Ministério Público do Trabalho (MPT).

PUBLICIDADE

A prisão do casal envolveu o MPPB, o MPT, a Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.

O caso ganhou repercussão após um vídeo do influenciador Felca denunciar a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Felca exibiu conteúdos produzidos por Hytalo, nos quais ele aparecia com menores de idade em contextos considerados impróprios.

A defesa de Hytalo Santos segue afirmando a inocência do influenciador.