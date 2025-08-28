A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Famosos

Hytalo Santos e Euro são transferidos para presídio com ala LGBT na Paraíba após denúncias de exploração sexual

Casal é investigado por exploração sexual e tráfico humano.

Por Fernanda Pereira

28/08/2025 às 13:48 - Atualizado em 28/08/2025 às 14:23

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias de Famosos – Os influenciadores digitais Hytalo Santos e o marido Israel Vicente, conhecido como Euro, foram transferidos nesta quinta-feira (28) do CDP 1 de Pinheiros, em São Paulo, para a Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, o histórico presídio do Róger, em João Pessoa. A decisão partiu da Justiça da Paraíba, que determinou a custódia da dupla no estado, onde correm as investigações.

PUBLICIDADE

Segundo a Polícia Civil da Paraíba, o casal desembarcou por volta das 17h na capital, passou por exames no Instituto de Polícia Científica (IPC) e foi conduzido em seguida à unidade prisional. Eles respondem a acusações graves, como exploração sexual de menores, tráfico humano e trabalho infantil, em processos conduzidos pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT-PB). Documentos apontam ainda que ambos planejavam fugir do país antes de serem presos, em Carapicuíba (SP), no dia 15 de agosto.

Leia mais: Hytalo Santos é acusado de dopar menor durante viagens

PUBLICIDADE

O Róger, localizado no bairro de mesmo nome, é considerado a unidade de custódia masculina mais antiga e simbólica da Paraíba. Embora projetado para 700 internos, abriga atualmente cerca de 890, refletindo a superlotação do sistema prisional. Apesar de denúncias históricas de precariedade, a unidade também se destaca por um marco nacional: em 2013, foi o primeiro presídio do Brasil a criar uma ala destinada a detentos LGBT+, medida que depois se estendeu a outras penitenciárias do estado.

A política pública, fruto de pressões de movimentos sociais e do Conselho Estadual de Direitos Humanos, foi implementada para preservar a integridade física de pessoas LGBT privadas de liberdade. Cleber Ferreira, presidente do movimento do Espírito Lilás (Mel), relembra que a medida nasceu de debates na década de 2010. “Era necessário garantir um mínimo de dignidade, evitando agressões e violações”, disse.

A defesa de Hytalo e Euro nega as acusações e afirma que o casal é inocente, mas os pedidos para que respondessem em liberdade foram rejeitados pela Justiça da Paraíba e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Enquanto isso, as investigações continuam e os dois permanecem sob custódia no Róger, que conta com uma estrutura específica para abrigar detentos LGBT+.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Amazonas

Com entrada gratuita, Amazonas Filarmônica apresenta noite de obras do romantismo no Teatro Amazonas

Com entrada gratuita, Amazonas Filarmônica apresenta noite de obras do romantismo no Teatro Amazonas

há 1 minuto

Amazonas

Tribunal de Justiça do Amazonas doa 2,1 toneladas de material para reciclagem

Ação integra política socioambiental do TJAM e garante destinação adequada a bens apreendidos sem valor econômico

há 19 minutos

Brasil

Estudo aponta que 15% dos casos de câncer de pulmão atingem não fumantes

Agosto é o mês de conscientização sobre a doença

há 25 minutos

Brasil

Eduardo Bolsonaro chama Alexandre de Moraes de “mafioso” e critica decisões do STF

O parlamentar afirmou que Moraes “é merecedor de todas as sanções” e comparou sua postura à de um “gangster” ou “mafioso”.

há 26 minutos

Amazonas

Operação Shamar em Fonte Boa: Polícia Militar prende homem suspeito de agredir companheira

Ação faz parte da mobilização nacional contra a violência de gênero e reforça a rede de proteção às mulheres no Amazonas

há 31 minutos