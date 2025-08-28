Hytalo Santos e Euro são transferidos para presídio com ala LGBT na Paraíba após denúncias de exploração sexual

Notícias de Famosos – Os influenciadores digitais Hytalo Santos e o marido Israel Vicente, conhecido como Euro, foram transferidos nesta quinta-feira (28) do CDP 1 de Pinheiros, em São Paulo, para a Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, o histórico presídio do Róger, em João Pessoa. A decisão partiu da Justiça da Paraíba, que determinou a custódia da dupla no estado, onde correm as investigações.

Segundo a Polícia Civil da Paraíba, o casal desembarcou por volta das 17h na capital, passou por exames no Instituto de Polícia Científica (IPC) e foi conduzido em seguida à unidade prisional. Eles respondem a acusações graves, como exploração sexual de menores, tráfico humano e trabalho infantil, em processos conduzidos pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT-PB). Documentos apontam ainda que ambos planejavam fugir do país antes de serem presos, em Carapicuíba (SP), no dia 15 de agosto.

O Róger, localizado no bairro de mesmo nome, é considerado a unidade de custódia masculina mais antiga e simbólica da Paraíba. Embora projetado para 700 internos, abriga atualmente cerca de 890, refletindo a superlotação do sistema prisional. Apesar de denúncias históricas de precariedade, a unidade também se destaca por um marco nacional: em 2013, foi o primeiro presídio do Brasil a criar uma ala destinada a detentos LGBT+, medida que depois se estendeu a outras penitenciárias do estado.

A política pública, fruto de pressões de movimentos sociais e do Conselho Estadual de Direitos Humanos, foi implementada para preservar a integridade física de pessoas LGBT privadas de liberdade. Cleber Ferreira, presidente do movimento do Espírito Lilás (Mel), relembra que a medida nasceu de debates na década de 2010. “Era necessário garantir um mínimo de dignidade, evitando agressões e violações”, disse.

A defesa de Hytalo e Euro nega as acusações e afirma que o casal é inocente, mas os pedidos para que respondessem em liberdade foram rejeitados pela Justiça da Paraíba e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Enquanto isso, as investigações continuam e os dois permanecem sob custódia no Róger, que conta com uma estrutura específica para abrigar detentos LGBT+.