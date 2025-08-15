Imagens revelam residência de Hytalo Santos, preso por suspeita de exploração infantil

Notícias de Famosos – O influenciador digital Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram presos na manhã desta sexta-feira (15/8) em uma residência localizada em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

As prisões ocorreram durante uma operação conjunta do Ministério Público da Paraíba (MPPB), Ministério Público do Trabalho (MPT), Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os mandados de prisão foram expedidos pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba.

Hytalo Santos é investigado desde 2024 por suspeitas de exploração e “adultização” de crianças e adolescentes em conteúdos divulgados em suas redes sociais. O caso ganhou repercussão após denúncias de outros influenciadores sobre a presença de menores em vídeos de teor sexual produzidos por Hytalo. Além disso, o MPPB apura possíveis envolvimentos nos crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil.

A residência onde o casal foi encontrado é descrita como uma casa espaçosa, com varandas, área de convivência, churrasqueira e piscina. No site de aluguel de imóveis, o local era promovido como um “refúgio para festa intimista”, indicando seu uso para eventos privados.

As investigações continuam em andamento, e os envolvidos devem responder pelos crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil.