Influencer amazonense, Marina Castilho posta foto com Neymar em Paris

Redação AM POST

A modelo e influenciadora digital amazonense, Mariana Castilho, postou uma foto nesta quarta-feira (31) ao lado do jogador do Paris Saint-Germain (PSG) e craque da seleção brasileira Neymar durante viagem a Paris.

Continua depois da Publicidade

A loira está sendo seguida no Instagram pelo jogador que possui 177 milhões de seguidores. Nos seus stories Mariana mostrou sua rotina na “cidade luz” e hoje lamentou por ter que se despedir do local.

“Estou muito feliz pelas experiências que vivi e pessoas que conheci aqui. Tudo, tipo assim, foi muito inesperado. Eu acredito que as melhores coisas acontecem assim sem muito planejamento porque daí a gente não cria muita expectativa”, disse ela.

Vale lembrar que em 2019, Mariana Castilho foi confundida com a modelo Najila Trindade que entrou com um processo contra o atleta acusando-o de estupro ocorrido em um hotel em Paris, porém, a ausência de provas culminou no arquivamento do processo.

Continua depois da Publicidade

Na época, Mariana foi apontada por alguns veículos de comunicação como a responsável por trocar mensagens via Whatsapp com o jogador incluindo envio de fotos e vídeos íntimos. Ela foi a público e mostrou prints das publicações que usaram suas fotos indevidamente e avisou que acionou os seus advogados para tomar as medidas necessárias.