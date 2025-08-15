A notícia que atravessa o Brasil!

Influenciador Hytalo Santos e marido são presos em SP por exploração de menores

Casal é investigado pelo MPPB por “adultização” e exposição de crianças e adolescentes em redes sociais.

Por Fernanda Pereira

15/08/2025 às 09:18 - Atualizado em 15/08/2025 às 09:57

Foto: Reprodução

Notícias de Famosos – O influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram presos nesta sexta-feira (15/8) no interior de São Paulo. A prisão ocorre no âmbito de investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) sobre exploração e “adultização” de crianças e adolescentes nas redes sociais, conforme confirmado pelo Metrópoles e divulgado pela GloboNews.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba, e o caso ganhou repercussão após denúncias feitas pelo youtuber Felca sobre conteúdos envolvendo menores de idade.

Leia mais: Veja o momento em que Hytalo Santos e marido são presos em São Paulo

Na quinta-feira (14/8), a Justiça autorizou mandado de busca na residência de Hytalo Santos em João Pessoa, onde foram apreendidos computadores e aparelhos celulares. A polícia tinha autorização para arrombar portas caso houvesse resistência. Um mandado anterior, cumprido na quarta-feira (13/8), não encontrou ninguém no imóvel.

O caso provocou ampla repercussão nas redes sociais e na imprensa, com críticas sobre a utilização de menores para gerar engajamento e conteúdos voltados ao público adulto.

