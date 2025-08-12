A notícia que atravessa o Brasil!

Influenciador Hytalo Santos, investigado por exploração de menores, recebeu auxílio emergencial do governo

O homem recebeu R$ 3 mil entre 2020 e 2021; perfil dele foi suspenso após denúncias.

Por Fernanda Pereira

12/08/2025 às 10:07

Foto: Reprodução

Notícias de Famosos – O influenciador e empresário Hytalo Santos, alvo de investigação por suspeita de exploração de crianças e adolescentes, recebeu auxílio emergencial do governo federal entre abril e agosto de 2020, totalizando R$ 3 mil. Segundo dados do Portal da Transparência, o benefício foi concedido por ele estar enquadrado no programa Bolsa Família.

Nas redes sociais, Hytalo ostentava uma vida luxuosa, exibindo carros como uma Land Rover avaliada em R$ 900 mil e um Audi SUV de R$ 350 mil, além de viagens e uma mansão na Paraíba, onde mora. Na propriedade, ele mantém cerca de 10 adolescentes em situação de vulnerabilidade, que auxilia em suas carreiras como influenciadores digitais.

Apesar do luxo, Hytalo já possuía uma agência de publicidade aberta em 2017 para administrar as carreiras dos jovens, além de outra empresa, a Hytalo Santos Youtuber Ltda., fundada em 2023, que atua em marketing, publicidade, produção audiovisual e consultoria.

Leia mais: Após denúncia sobre exploração infantil, Felca passa a usar carro blindado e seguranças

Além disso, o influenciador investe no setor imobiliário por meio da Hytalo Santos Participações Ltda., criada em agosto de 2023, com capital social de R$ 3,8 milhões e sede em João Pessoa (PB), registrada para compra e venda de imóveis próprios.

O caso ganhou repercussão após o youtuber Felca denunciar a “adultização” dos adolescentes ligados a Hytalo, que chamou os jovens de “filhos” em seus vídeos. Em seguida, o perfil do influenciador no Instagram foi suspenso. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, anunciou que pautará projetos para combater a exploração de menores nas redes sociais.

A investigação segue aberta para apurar as denúncias contra Hytalo Santos e o impacto de suas ações na vida dos adolescentes sob sua tutela.

