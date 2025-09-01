Influenciador Lucas Guedes revela briga com a cantora gospel Cassiane e expõe prints: “vergonha”

Notícias Caiu na Rede! – O influenciador digital Lucas Guedes utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (1º) para expor um desentendimento com a cantora gospel Cassiane, um dos nomes mais conhecidos da música cristã no Brasil. A polêmica começou quando Lucas revelou aos seguidores que havia convidado a artista para se apresentar em seu culto de ação de graças de aniversário, mas o convite teria sido aceito e depois recusado pela artista.

Segundo Guedes, a celebração de aniversário não teria formato de festa, mas sim de um culto religioso, no qual desejava contar com a presença de Cassiane para ministrar louvores. Porém, em vídeos publicados em seus stories, ele explicou que a cantora desistiu de participar do evento, sua equipe lhe tratou mal e que isso lhe causou profunda decepção.

“Antes que vocês perguntem… não vai ter Cassiane mais. Fiquei decepcionado tanto com ela quanto com a equipe dela. Isso foi o motivo de eu ter sumido no fim de semana. Me pegou muito. Um dia eu conto melhor para vocês”, afirmou Lucas.

Defesa da filha de Cassiane

A repercussão rapidamente tomou conta das redes sociais, especialmente em páginas de fofoca do Instagram, onde a influencer Jay Santana, filha da cantora, decidiu se manifestar. Em comentário público, Jay explicou que a recusa da mãe não teria sido por descaso ou falta de consideração, mas sim por questões familiares.

“Gente, a festa vai ser no dia do aniversário da minha vó. Temos um relacionamento de muito apego com vovó. Não temos mais nosso avô conosco, e ela está cada vez mais sensível. Por isso, decidimos passar essa data juntos em família, e foi isso que minha mãe explicou ao Lucas. Agora vem de cada um compreender e respeitar isso”, escreveu Jay.

Lucas Guedes rebate

Apesar da explicação, Lucas não se mostrou convencido. Ele publicou novos vídeos e chegou a mostrar prints de conversas com Cassiane e sua equipe.

O influenciador ainda sugeriu que sua orientação sexual pode ter pesado na decisão da artista. “Todos nós sabemos o motivo e por que ela cancelou tudo, e isso está me dando uma tristeza e decepção tão grande. Que vergonha isso tudo que está acontecendo, Cassiane”, declarou.

Repercussão nas redes

A briga dividiu opiniões entre internautas. Enquanto alguns defenderam Cassiane e sua filha, reforçando que motivos familiares justificam a ausência em qualquer evento, outros apoiaram Lucas e criticaram uma possível discriminação velada contra o influenciador, que é assumidamente gay.

Até o fechamento desta matéria, Cassiane não havia se pronunciado oficialmente sobre as acusações de preconceito. O episódio segue movimentando as redes sociais.