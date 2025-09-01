A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Famosos

Influenciador Lucas Guedes revela briga com a cantora gospel Cassiane e expõe prints: “vergonha”

Desentendimento entre influenciador e artista gospel ganhou força nas redes após exposição pública.

Por Natan AMPOST

01/09/2025 às 20:55 - Atualizado em 01/09/2025 às 21:15

Ver resumo

Notícias Caiu na Rede! – O influenciador digital Lucas Guedes utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (1º) para expor um desentendimento com a cantora gospel Cassiane, um dos nomes mais conhecidos da música cristã no Brasil. A polêmica começou quando Lucas revelou aos seguidores que havia convidado a artista para se apresentar em seu culto de ação de graças de aniversário, mas o convite teria sido aceito e depois recusado pela artista.

Segundo Guedes, a celebração de aniversário não teria formato de festa, mas sim de um culto religioso, no qual desejava contar com a presença de Cassiane para ministrar louvores. Porém, em vídeos publicados em seus stories, ele explicou que a cantora desistiu de participar do evento, sua equipe lhe tratou mal e que isso lhe causou profunda decepção.

PUBLICIDADE

“Antes que vocês perguntem… não vai ter Cassiane mais. Fiquei decepcionado tanto com ela quanto com a equipe dela. Isso foi o motivo de eu ter sumido no fim de semana. Me pegou muito. Um dia eu conto melhor para vocês”, afirmou Lucas.

Defesa da filha de Cassiane

PUBLICIDADE

A repercussão rapidamente tomou conta das redes sociais, especialmente em páginas de fofoca do Instagram, onde a influencer Jay Santana, filha da cantora, decidiu se manifestar. Em comentário público, Jay explicou que a recusa da mãe não teria sido por descaso ou falta de consideração, mas sim por questões familiares.

“Gente, a festa vai ser no dia do aniversário da minha vó. Temos um relacionamento de muito apego com vovó. Não temos mais nosso avô conosco, e ela está cada vez mais sensível. Por isso, decidimos passar essa data juntos em família, e foi isso que minha mãe explicou ao Lucas. Agora vem de cada um compreender e respeitar isso”, escreveu Jay.

PUBLICIDADE

Lucas Guedes rebate

Apesar da explicação, Lucas não se mostrou convencido. Ele publicou novos vídeos e chegou a mostrar prints de conversas com Cassiane e sua equipe.

PUBLICIDADE

O influenciador ainda sugeriu que sua orientação sexual pode ter pesado na decisão da artista. “Todos nós sabemos o motivo e por que ela cancelou tudo, e isso está me dando uma tristeza e decepção tão grande. Que vergonha isso tudo que está acontecendo, Cassiane”, declarou.

Repercussão nas redes

A briga dividiu opiniões entre internautas. Enquanto alguns defenderam Cassiane e sua filha, reforçando que motivos familiares justificam a ausência em qualquer evento, outros apoiaram Lucas e criticaram uma possível discriminação velada contra o influenciador, que é assumidamente gay.

Até o fechamento desta matéria, Cassiane não havia se pronunciado oficialmente sobre as acusações de preconceito. O episódio segue movimentando as redes sociais.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Manaus

Jacaré gigante aparece na praia da Ponta Negra e assusta banhistas em Manaus

Animal foi visto por banhistas na tarde desta segunda-feira (1º) e levantou preocupações sobre segurança na praia da Ponta Negra.

há 14 minutos

Amazonas

Supermercado DB vira alvo do MP-AM após Procon flagrar venda de produtos impróprios ao consumo em Manaus

Representante legal do Supermercado DB, terá 15 dias úteis para apresentar defesa.

há 28 minutos

Esporte

Atleta amazonense Pedro Nunes é convocado para o Mundial de Atletismo Tóquio 2025

Com apoio do Bolsa Esporte Estadual, atleta de 25 anos busca medalha no Estádio Nacional de Tóquio.

há 51 minutos

Mundo

China propõe nova ordem mundial ao lado da Rússia e da Índia

Nova Délhi se aproxima de Pequim em meio às tarifas de Trump.

há 1 hora

Amazonas

Amazonas registra menor número de focos de calor e desmatamento em agosto desde 2011

Redução histórica de focos de calor e alertas de desmatamento evidencia ações de combate e monitoramento do governo do Amazonas.

há 1 hora