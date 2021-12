Inscrições para o MasterChef 2022 já estão abertas! Diretora dá dicas para fazer uma boa inscrição

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após grandes emoções, o MasterChef Brasil 2021 chegou ao final na semana passada. A edição que consagrou Isabella Scherer como campeã vai deixar saudade, mas não por muito tempo. Isso porque o programa está com inscrições abertas para a nova temporada. Em busca de talentos, a produção já procura aqueles que vão competir pelo título de melhor cozinheiro amador de 2022.

Para participar da nona temporada do talent show é necessário ser um cozinheiro amador. Ou seja, não serão válidas as inscrições daqueles que trabalham ou já trabalharam em cozinhas profissionais, ou dos que possuem curso superior em gastronomia.

Estudantes de gastronomia também não podem se inscrever, mas serão aceitas as inscrições daqueles que possuem cursos livres e curtos na área, desde que esses inscritos não trabalhem ou não tenham trabalhado em cozinhas profissionais.

Se você sonha em participar do programa, chegou a hora de mudar de vida. Para dar o pontapé inicial na ficha de inscrição, atente-se ao que Marisa Mestiço, diretora do programa, tem a dizer. Em entrevista ao Band.com, a mente criativa por trás do MasterChef entrega dicas para mandar bem na 1ª parte do processo de seleção.

Motivos para participar não faltam. Além de abrir possibilidades, o talent show é uma experiência única. “É para quem gosta de competir, se superar, viver a adrenalina de vencer o tempo e alcançar a reafirmação de que tem talento diante dos olhares incríveis dos nossos chefs”, celebra.

Tem coragem de se mostrar para o Brasil em uma grande aventura? Leia as dicas abaixo:

1- Mostre o seu tempero!

O que a diretora mais busca nos participantes é paixão. “Isso me faz olhar o quanto quem se inscreve está se preparando para encarar os desafios. Me chama atenção quem se esforça para aprender mais sobre a gastronomia e, além de ter talento, deixa sua assinatura e identidade no que faz.”

2- Capriche na ficha de inscrição

O processo de seleção começa pelo site, fase extremamente importante…“Não tenha medo de escrever, a ficha é o primeiro passo, o lugar de vender seus sonhos e objetivos.”

3- Não exagere no vídeo

É na gravação que você mostrará seu desempenho como um todo. “Fique alerta: não precisa ser uma megaprodução. Queremos entender a sua receita, os processos que executa e como lida com cozinhar e falar, afinal no MasterChef isso acontecerá o tempo todo”, orienta.

4- Tenha disponibilidade

Caso seja selecionado, a rotina vai mudar bastante no período de gravação. “É um reality show de talentos, a nossa dinâmica não se resume ao tempo de prova. As diárias envolvem muitas pessoas e tempo cronometrado para tudo”, explica. São muitas horas no estúdio e dedicação total: “Sua agenda de vida fica atrelada ao desenho da programação de cada dia e isso serve não só para os participantes como para todos.” Anotado?

Anotado? As inscrições podem ser feitas pelo site https://inscricao.band.uol.com.br/

Sobre o programa

O MasterChef Brasil é uma coprodução Band/Endemol Shine Brasil/Discovery Home & Health baseada no formato da Endemol Shine Group. O talent show vai ao ar toda terça-feira, às 21h30 (horário Manaus), na tela da Band, com transmissão simultânea no

Portal da Band e no aplicativo BandPlay. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 18h40 (horário Manaus), no canal Discovery Home & Health.