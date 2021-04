Internado há um mês, Paulo Gustavo segue intubado e seu estado é grave

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta terça-feira (13), completa um mês que Paulo Gustavo está internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de janeiro, por causa da Covid-19. O humorista, intubado desde o dia 22, passou por diversas complicações pulmonares e procedimentos delicados para o tratamento da doença. Uma nova atualização sobre seu estado de saúde deve sair ainda no dia de hoje.

A assessoria do artista só informou a internação no dia 15. Exatamente no dia 13, o humorista havia compartilhado uma mensagem de feliz aniversário para o marido, Tales Bretas, nas redes sociais, sem mencionar qualquer problema de saúde.

Por orientação médica, Paulo Gustavo buscou assistência para acompanhar a evolução de seu quadro clínico. Nas redes sociais, Thales disse que o ator melhorava a cada dia e agradeceu a artistas e fãs pelas mensagens de carinho.

Na postagem mais recente, Thales compartilhou fotos de uma viagem com Paulo e disse que o quadro clínico dele “está difícil”.

“A família do ator agradece todo o carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus”, compartilhou Bretas em nota.

Pulmão artificial

Com o quadro agravado, Paulo Gustavo passou a contar, desde o dia 02 de abril, como tratamento por ECMO, sigla em inglês para oxigenação por membrana extracorporal, tipo de terapia intensiva usada em estado grave da Covid-19.

Na data, Júlio Marcos, pai do humorista, quebrou o silêncio falou sobre o estado de saúde do filho.

“’Nesse momento em que todo o planeta está tão triste, precisamos alavancar e elevar nossa fé! Nosso amigo Paulo Gustavo, está enfrentando uma árdua e dolorosa luta! Por isso, nesse domingo de Páscoa, abençoado, vamos unir nossa fé, com muita força e energia, às 18 horas, um horário muito forte num dia muito especial! Cada um com sua fé, religião, crença, mas principalmente muita energia! ”, escreveu Júlio no Instagram.

No dia 3 de abril, Paulo Gustavo passou por uma pleuroscopia, procedimento que serve para a equipe médica ter uma melhor compreensão da situação dos pulmões do paciente. Nela, foi identificada uma fístula bronco-pleural, que impedia a adequada ventilação mecânica, tendo sido imediatamente corrigida.

Amigos unidos pela fé

Diante da situação grave do ator, artistas e fãs se uniram em uma corrente de oração por sua melhora. Tatá Werneck postou uma foto com o humorista, pedindo por sua recuperação:

“Hoje é dia de Vitória! Hoje é dia de cura! Para o Paulo Gustavo. Para todos que precisam. Senhor, meu amor pelo senhor é tremendo! É inabalável! Paulo com os filhos no colo, em sua casa, com sua mãe, sua irmã, seu marido, sua amiga fiel e todos nós vibrando sua vitória e seu milagre! Esse é meu final de copa do mundo! Está chegando esse dia”, compartilhou a atriz.

Angélica resgatou imagens de um quadro de seu programa, Estrelas, no qual entrevistou o ator dentro de um carro.

“Meu amado, Paulo, o Brasil está com você, e sei, acredito e tenho fé que logo estaremos juntos!”, escreveu.

Uma das postagens mais impactantes foi de Mônica Martelli. Amiga de Paulo, a atriz e apresentadora do Saia Justa, que chorou ao vivo no programa por medo de perder o amigo, disse que ele é seu irmão e afirmou acreditar que ele vai sair dessa.

Debora Nascimento, Djavan, Marcos Veras, Ingrid Guimarães, Maria Flor, Leandro Hassum, entre muitos outros, também fizeram postagens desejando a recuperação do artista.

