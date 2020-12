Internado por Covid-19, ex-BBB Victor Hugo esteve em festa do marido de Carlinhos Maia

O ex-BBB Victor Hugo está internado desde o último sábado (19), no Hospital Metropolitano de Alagoas, com sintomas de coronavírus. Na última segunda-feira (21), ele apresentou um quadro de pneumonia decorrente da Covid-19 e foi encaminhado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde está recebendo oxigenação mecânica.

No dia 12 deste mês, Victor participou do evento Boteco Prime, promovido por Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia. A festa ainda contou com a participação de Leo Santana, Ana Catarina, Flay, Márcia Felipe e Zé Felipe.

Segundo o último boletim médico emitido pelo hospital, o ex-BBB encontra-se estável e recebendo tratamento humanizado e acompanhamento da equipe médica da instituição.

Fonte: Isto É