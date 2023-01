Internautas sobem tag “Globo apoia abuso psicológico” e acusam emissora de passar pano para relação tóxica no BBB23

Redação AM POST*

Internautas se manifestaram na madrugada deste sábado (28) no Twitter com a hashtag “Globo apoia abuso psicológico” para criticar a emissora após o participante Gabriel Fop aparecer novamente pressionando Bruna Griphao durante festa do BBB23.

Vários internautas estão acusando o brother de promover chantagens emocionais contra Bruna e também compararam o rapaz com o médico Marcos Harter, expulso do BBB17 após ser apontada agressão durante uma discussão com a vencedora daquela edição, Emilly Araújo, com quem ele tinha relacionamento amoroso.

Em conversa com Bruna Griphao, Gabriel declarou que não se importa em assumir o papel de vilão e foi advertido. “Não vou ficar do seu lado”, pontuou a atriz, que continuou: “Se você estiver agindo com o seu coração e não fazendo maldade para ninguém, não tem por que ficarmos preocupados.” O modelo também pediu para que Bruna não o deixasse sozinho no jogo.

Ao se deparar com a amiga conversando com Gabriel, Larissa interviu: “É momento de conversar agora, vocês dois?”

Ele, por sua vez, respondeu: “Não sei, Lari. Você é mãe dela?”

Bruna não gostou nada da reação do brother e reagiu: “Para. Respeita ela.”

No Twitter, internautas desaprovaram a interação do casal, e a frase “GLOBO APOIA ABUSO PSICOLÓGICO” foi Trending Topic durante a madrugada. Veja a repercussão:

Larissa: é o momento de conversar agora? CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Gabriel: sei lá, você é a mãe dela? Reprodução: Globoplay #BBB23 pic.twitter.com/96kY4uRSIK — Dantas (@Dantinhas) January 28, 2023

a cena que mais me doeu foi ver isso!! GLOBO APOIA ABUSO PSICOLÓGICO pic.twitter.com/KFV6nYjbrE — ana capriᵐᶜ🎢 (@prica__fc) January 28, 2023

Alguns machos dizendo que a Larissa tá sendo "chata" por não permitir a Bruna sozinha com o Gabriel. Se existisse uma amiga igual a Larissa para cada mulher que sofreu ou deixou de viver por conta de um Gabriel. As mulheres viveriam mais! GLOBO APOIA ABUSO PSICOLOGICO #BBB23 pic.twitter.com/L61IBzNrV2 — gossipdotweet (@gossipdotweet) January 28, 2023

Globo apoia abuso psicológico. Eles são assim agridem,maltratam e continuam achando normal. O machismo no Brasil é estrutural e não deveria ser apoiado por uma das maiores emissoras de TV do Brasil.#BBB23 #BBBNoGloboplay #MeToo pic.twitter.com/pbRv5NF3WY — Paul brow (@PaulXbrow2) January 28, 2023

GLOBO APOIA ABUSO PSICOLÓGICO#Gabrielexpulso cansada de ver ele fazendo, pressao psicologica com a Bruna griphao chega acabo o Brasil não aguenta mais pic.twitter.com/FMreggJjeB — GRIPHAO CENTRAL 🦏🐙🐏🔑🐎🪰🤙🏻👞💎 (@GriphaoCentral) January 28, 2023

Pra quem não entendeu ainda, o que o Gabriel faz é Violência psicológica. Se te custa entender que a mulher não tem culpa te falta o pingo de humanidade! GLOBO APOIA ABUSO PSICOLÓGICO pic.twitter.com/WadLnnLUyR — Larisse Paixão 🌙 (@RpxLari) January 28, 2023

A chantagem contudo, utiliza como “arma” contra a vítima a manipulação de suas emoções. Além disso, cria uma insegurança emocional ou exploram sentimento de culpa. Outro termo para classificar esse tipo de ação é chantagem psicológica. GLOBO APOIA ABUSO PSICOLÓGICO — eve (@evegayzinha) January 28, 2023