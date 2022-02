Internet aponta símbolos nazistas em logo de empresa do pai de Jade Picon do BBB22

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Internautas apontaram que a logo da empresa de mármores de Carlos Picon, pai da influenciadora e participante do Big Brother Brasil (BBB22), Jade Picon, é composta por dois símbolos nazistas. A empresa tem sede em Cotia, em São Paulo.

Continua depois da Publicidade

Foram identificados, no ícone utilizado para a Pantanal Mármores, uma suástica e o número 88, expressão que é uma referência à oitava letra do alfabeto usada por nazistas para emitir a saudação usada durante o regime do ditador — Heil Hitler (Salve, Hitler) — sem serem percebidos.

O usuário Pedro Santana foi o que iniciou a discussão no Twitter. “O logo da empresa de mármore do pai da Jade Picon é bem estranho, né?”, questionou ao postar a imagem da marca. Em pouco tempo, ele recebeu respostas desacreditadas, o que o fez compartilhar os links das redes sociais e do site da empresa nas respostas do tuíte.

“Se essa suástica não é uma representação do nazismo, expliquem o que o ‘88’ amplamente usado no nazismo tá fazendo na logo”, disse um usuário. “Eu achei tão lindo, pensei que fosse uma flor com um formato meio que de diamante. Aí vocês me mostraram a maldade e não consigo mais desver a suástica”, disse outro.

Continua depois da Publicidade

Apesar de alguns perfis de fãs clubes de Jade negarem a existência dos símbolos, uma atitude do próprio Twitter pode denunciar o nível de alerta do logo. A conta de Pedro Santana ficou suspensa por horas após a postagem da imagem, mesmo sem ele ter usado as palavras “nazismo”, “suástica” ou qualquer outra referência ao regime genocida de Adolf Hitler.

Quando o perfil foi liberado, ele compartilhou a mensagem da plataforma, que explicava que a suspensão se deu porque Pedro “violou as regras contra imagens violentas”.

Continua depois da Publicidade

Mds isso é um 88 no fundo? Nem fudendo que eu tô vendo realmente uma suástica e um 88 Continua depois da Publicidade nem fudendo — Kakashi sexy sênior 📖: O Instituto (@Hatake_Sama_) February 18, 2022

Da pra ver suástica em vários ângulos 🤡 da pra ver 88 🤡 e essas cores só pioram tudo 🤡 https://t.co/DUPLxV5i07 — DataFran (@frannnlouiseee) February 18, 2022

Bicho, não só uma Suastica claramente Mas tá DENTRO DE UM 88????? https://t.co/tV39uAr5HA — Jackerson Tuiter (@FatherIsOnline) February 18, 2022

Porra, nem precisa né — Draco! (@DracoImagem) February 18, 2022

*Com informações do Correio Braziliense