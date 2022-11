Irmã de Deolane cai em golpe e perde R$ 10 mil: “Os golpistas estão muito inteligentes”

Redação AM POST

A advogada Dayanne Bezerra utilizou o Instagram, nesta quinta-feira 10, para revelar que caiu em um golpe relacionado a Vini Buttel e perdeu R$ 10 mil. Dayanne publicou uma série de Stories e afirmou que conversava com Vini no momento em que foi vítima do golpe.

“Gente, saindo da delegacia. Acabei de registrar um boletim de ocorrência. Caí em um golpe. Ontem eu estava falando com Vini a respeito do acontecido e do nada um outro número me ligou falando que era o Vini e que estava com a internet ruim e me pediu para fazer um pix para ele e que quando a internet dele voltasse, ia dar certo”, explicou.

“Eu acreditei. Fiz um pix de R$ 10 mil para conta desses vagabundos. Hoje eles continuaram pedindo dinheiro, eu desconfiei e chamei no outro número de Vini e ele disse que não era ele”, completou Dayanne.

A advogada mostrou o comprovante de pagamento realizado para os golpistas. “Eles ligam de vídeo, só que eles colocam a foto da pessoa atrás e ficam tremendo a tela. E aí eles mandam mensagem de áudio, mas eles pegaram a mensagem de áudio que eles pegaram de um stories que o Vini postou. Os golpistas estão muito inteligentes”, explicitou.

Ciente do ocorrido, Vini Buttel alertou seus seguidores. “Estão usando meu nome, minha foto, para dar golpe em WhatsApp. Infelizmente a Day acabou caindo, então fica aqui de alerta. Vou deixar o print com o número desse filho da put*. Se vocês puderem denunciar, ou não caíam. Tá bom? Não sou eu nesse número”, finalizou.