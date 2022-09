Ivete Sangalo é internada com infecção intestinal

Redação AM POST

A cantora Ivete Sangalo deu entrada no Hospital Aliança, em Salvador, na noite de quinta-feira (29), com um quadro de infecção intestinal causado por frutos do mar.

A artista, que tem previsão de alta no sábado (1°), fez uma live nesta sexta (30), onde disse que está ótima e deve votar nas eleições 2022.

“A minha preocupação maior foi: ‘Venha cá, eu vou ficar boa para domingo eu ir votar?'”, brincou a artista durante a transmissão ao vivo.

“Domingo todo mundo vai votar. Além de um dever, acima de tudo é um direito de fazer do nosso país aquilo que a gente deseja. Nossas necessidades, as necessidades do outro também. Então todo mundo domingo vamos votar”, acrescentou.