Iza anuncia fim do casamento com produtor musical: ‘Não somos mais um casal’

A cantora Iza usou seu perfil oficial no Instagram para anunciar o fim de seu casamento com o produtor musical Sérgio Santos após quase quatro anos de relacionamento.

“A vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez não foi diferente, continuo acreditando que o mais íntimo precisa ser processado dentro da gente, antes de tudo. Então, agora me sinto pronta pra dividir com vocês que eu e Sérgio não somos mais um casal”, escreveu a cantora de 32 anos em um storie nesta segunda-feira (10).

Sérgio, que é produtor musical, conheceu Iza durante uma gravação em estúdio, e rapidamente se tornaram amigos. O namoro começou em 2016.

O casal oficializou a união em dezembro de 2018. O casamento realizado no Outeiro da Glória, no Rio de Janeiro, contou com a presença de Maria Gadu, Di Ferrero, Gloria Groove e outros artistas.