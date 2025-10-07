Iza e Yuri Lima terminam novamente relacionamento

Notícias de famosos – Iza e o ex-jogador de futebol Yuri Lima terminaram relacionamento mais uma vez, conforme confirmou a assessoria de imprensa da cantora nesta terça-feira (7). O término foi descrito como respeitoso e amigável, e ambos seguem comprometidos com o cuidado e criação da filha Nala, que está prestes a completar um ano de idade.

De acordo com o comunicado, “Iza e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”.

O motivo exato do término não foi revelado, mas fontes próximas indicam que novas polêmicas envolvendo Yuri teriam influenciado a decisão. Recentemente, o ex-jogador se envolveu em uma controvérsia ao compartilhar nas redes sociais uma foto de uma mulher de biquíni, o que reacendeu rumores sobre o comportamento do atleta e trouxe desconforto para a cantora.

Esta é a segunda vez que Iza termina o relacionamento com Yuri Lima. Em julho do ano passado, durante a gestação de Nala, a artista revelou que havia rompido o relacionamento após descobrir que havia sido traída pelo ex-jogador com uma garota de programa. Na ocasião, a separação foi amplamente repercutida na mídia, mas o casal acabou reatando o relacionamento pouco tempo depois, quando Yuri se aposentou dos campos e se mudou para o Rio de Janeiro para se dedicar à família.

Mesmo com os altos e baixos, Iza e Yuri demonstram que pretendem manter uma relação saudável e cooperativa para garantir o bem-estar da filha. A cantora, conhecida por seu engajamento em causas sociais e por sua carreira de sucesso na música, prioriza a estabilidade emocional de Nala e o ambiente familiar, apesar das turbulências recentes.