Jade Picon manda indireta para Arthur Aguiar ao falar sobre ‘amizade verdadeira’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A menos de uma semana da grande final do “BBB 22”, os ânimos estão aflorados, tanto na casa, quanto do lado de fora! Depois de Cintia Dicker disparar alfinetadas para Arthur Aguiar por conta do Paredão acirrado desta quinta-feira (21), foi a vez de Jade Picon, sétima eliminada da edição, manifestar sua torcida para Pedro Scooby.

Continua depois da Publicidade

“Aqui, a amizade é verdadeira, #FicaScooby. Pedro, independente do que acontecer vou estar aqui”, escreveu a influencer. A atitude de Jade em apoiar o surfista, com quem já mantinha amizade antes do jogo, foi aplaudida por muitos internautas. “Amizade de milhões não tem preço no mundo que pague”, disse um internauta. “Espero que a amizade de vocês se fortaleça cada vez mais, foi lindo torcer por vocês desde o início”, pontuou outro seguidor.

Os fãs de Arthur, então, parecem ter interpretado a publicação como uma indireta. “Era de se esperar, né, Jade? Com a sua soberba, ficava perseguindo o Arthur. Agora, pede pro falso do seu amigo Scooby ficar”, disparou uma internauta. “Jade, supera que você foi eliminada e não chegou nem no top 10”, disse outra admiradora do artista.

aqui a amizade é verdadeira ❤️ #FicaScooby @PedroScooby independente do que acontecer vou estar aqui 🌟 pic.twitter.com/NEh9Tf5GXE Continua depois da Publicidade — Jade Picon🌪 (@jadepicon) April 20, 2022