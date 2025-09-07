João Gomes cancela show após esposa entrar em trabalho de parto e prefeita detona cantor

Notícias de Famosos – O cantor João Gomes cancelou sua apresentação em Novo Cruzeiro (MG) no último sábado, 6 de setembro, após sua esposa, Ary Mirelle, entrar em trabalho de parto. O show faria parte da programação do 30º Festival da Cachaça, mas a emergência familiar impediu que o artista cumprisse a agenda. O casal aguarda a chegada de Joaquim, o segundo filho.

PUBLICIDADE

Durante o evento, a prefeita da cidade, Viviane Pena, comentou sobre o cancelamento. Apesar de desejar saúde ao bebê e à família, a gestora criticou a falta de comunicação prévia da equipe do artista. “Infelizmente, o show de João Gomes não vai acontecer. O show está pago, a festa está linda e não pode ser resumida por causa de um cantor que não teve a responsabilidade de avisar com antecedência”, declarou.

Leia também: Flanelinha portando arma fogo foi interceptado e retirado do perímetro do Sou Manaus 2025, diz prefeito David Almeida

PUBLICIDADE

Viviane ressaltou que a previsão do parto já era conhecida e que, por esse motivo, seria possível readequar a programação caso houvesse aviso prévio. “Os médicos dele sabiam mais ou menos a data em que ela poderia entrar em trabalho de parto. Se ele aceitou o pagamento e o contrato, deveria ter comunicado antes, para que pudéssemos trazer outra atração”, afirmou.

Apesar do contratempo, a prefeita destacou que o festival manteve seu brilho e contou com outras atrações para animar o público. O episódio, no entanto, levantou debate sobre a responsabilidade de artistas e equipes ao lidar com compromissos profissionais diante de situações pessoais previsíveis, ainda que delicadas como o nascimento de um filho.