Joelma diz que prefere ‘a morte’ a voltar com Ximbinha

Ximbinha estaria irritado com as últimas declarações de Joelma, com quem foi casado até 2015. A cantora revelou em uma live, no último domingo (29), que retornará os shows usando a marca Calypso, banda que o então casal criou em 1999 e que terminou em 2015, após a conturbada separação. Desde então, a briga pela marca segue na Justiça, e até que seja solucionada, nenhum dos dois podem retornar com a banda.

“Tem muita coisa por vir (…). Ano que vem a gente está com a turnê Isso é Calypso, e a banda Isso é Calypso vai voltar”, festejou Joelma, empolgada, na live. E não parou por aí. Em resposta a seguidores nas redes sociais, a cantora respondeu aos fãs sobre se irá voltar com o ex e foi bem direta: “Voltar com o ex? Prefiro a morte!. Voltar com a minha banda. Esse projeto é cem por cento meu”.

Porém, as declarações não caíram muito bem com Ximbinha. De acordo com o jornal Extra, o músico afirmou em nota que, “por determinação judicial, a marca somente pode ser usada se estiverem os dois sócios juntos”. “Desta forma, a Banda só poderia retornar na sua formação original, e não apenas por um dos artistas”, diz o comunicado. Joelma, no entanto, pretende usar o nome “Isso é Calypso”, e não “Banda Calypso”.