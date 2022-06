Joelma é internada e passa por exames para o tratamento das sequelas da covid

Redação AM POST

A cantora Joelma está realizando exames para o tratamento das sequelas da covid, a informação foi confirmada nesta quarta-feira (8) pela assessora da cantora, que afirma que ela “está super bem”.

A realização dos exames acontece depois de inchaço da artista preocupar fãs em show no Pará no final de maio. Joelma diz que sofre com “efeito sanfona” após contrair covid três vezes.

A paraense já foi diagnosticada com covid por três vezes. Em entrevista para o programa “Encontro”, no fim de 2020, Joelma afirmou que vivia em uma espécie de ‘efeito sanfona’ do inchaço.