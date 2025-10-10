Jojo Todynho alfineta seu ex-marido Lucas Souza e leva invertida: “não é só a minha língua que é inesquecível”

Notícias de famosos – O influenciador Lucas Souza repercutiu nas redes sociais nesta sexta-feira (10/11) após mandar um recado direto à ex-esposa, Jojo Todynho. O ex-militar, que ficou conhecido pelo relacionamento conturbado com a cantora, reagiu a uma declaração provocativa feita por Jojo sobre o atual namorado, o policial Thiago Gonçalves, e acabou gerando nova polêmica entre os fãs do ex-casal.

A confusão começou quando Jojo Todynho publicou uma série de fotos românticas ao lado do novo parceiro e respondeu em tom de ironia o comentário de um seguidor que lembrou uma fala antiga dela sobre colocar seu seu ex-marido Lucas Souza por horas fazendo sexo oral nela até “gangrenar a língua”.

“Quem sabe fazer seu dever, não gangrena. O polícia tem a senha”. A fala foi interpretada por muitos como uma alfinetada a Lucas, o que o levou a reagir publicamente.

Em resposta, Lucas, que hoje se assume bissexual, desejou felicidades à ex, mas não perdeu a chance de alfinetar o novo relacionamento. “Jojo, tudo de bom nesse seu relacionamento! Que Deus abençoe vocês e que você seja muito feliz!”, escreveu o influenciador. Na sequência, o tom mudou: “Ele realmente não vai precisar entender as limitações de se relacionar com uma pessoa de quase 200 kg (o que, pra mim, nunca foi um problema), mas nem por isso eu sairia expondo tudo nas redes sociais. E vamos combinar: não é só a minha língua que é inesquecível, né? Já se passaram 4 anos”.

Alguns seguidores saíram em defesa de Jojo, criticando o comentário gordofóbico do ex, outros apontaram que o influenciador apenas respondeu a uma provocação. A cantora, até o momento, não comentou o episódio.

Desde o fim do casamento, em 2022, os dois têm protagonizado trocas de farpas públicas, tanto em entrevistas quanto nas redes sociais.