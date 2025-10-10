A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Famosos

Jojo Todynho alfineta seu ex-marido Lucas Souza e leva invertida: “não é só a minha língua que é inesquecível”

A confusão começou quando Jojo Todynho publicou uma série de fotos românticas ao lado do novo parceiro.

Por Natan AMPOST

10/10/2025 às 14:25

Ver resumo

Notícias de famosos O influenciador Lucas Souza repercutiu nas redes sociais nesta sexta-feira (10/11) após mandar um recado direto à ex-esposa, Jojo Todynho. O ex-militar, que ficou conhecido pelo relacionamento conturbado com a cantora, reagiu a uma declaração provocativa feita por Jojo sobre o atual namorado, o policial Thiago Gonçalves, e acabou gerando nova polêmica entre os fãs do ex-casal.

PUBLICIDADE

A confusão começou quando Jojo Todynho publicou uma série de fotos românticas ao lado do novo parceiro e respondeu em tom de ironia o comentário de um seguidor que lembrou uma fala antiga dela sobre colocar seu seu ex-marido Lucas Souza por horas fazendo sexo oral nela até “gangrenar a língua”.

Leia também: Coronel Claudenir confronta vereador Salazar para que se posicione sobre Omar Aziz: “tá sendo marionete”

PUBLICIDADE

“Quem sabe fazer seu dever, não gangrena. O polícia tem a senha”. A fala foi interpretada por muitos como uma alfinetada a Lucas, o que o levou a reagir publicamente.

Em resposta, Lucas, que hoje se assume bissexual, desejou felicidades à ex, mas não perdeu a chance de alfinetar o novo relacionamento. “Jojo, tudo de bom nesse seu relacionamento! Que Deus abençoe vocês e que você seja muito feliz!”, escreveu o influenciador. Na sequência, o tom mudou: “Ele realmente não vai precisar entender as limitações de se relacionar com uma pessoa de quase 200 kg (o que, pra mim, nunca foi um problema), mas nem por isso eu sairia expondo tudo nas redes sociais. E vamos combinar: não é só a minha língua que é inesquecível, né? Já se passaram 4 anos”.

Alguns seguidores saíram em defesa de Jojo, criticando o comentário gordofóbico do ex, outros apontaram que o influenciador apenas respondeu a uma provocação. A cantora, até o momento, não comentou o episódio.

Desde o fim do casamento, em 2022, os dois têm protagonizado trocas de farpas públicas, tanto em entrevistas quanto nas redes sociais.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Manaus

Fiscalização apreende 13 mil litros de bebidas em situação irregular durante operação “Zero Metanol” em Manaus

Os produtos foram encontrados em uma distribuidora no bairro Jorge Teixeira.

há 16 minutos

Polícia

Homem é encontrado morto pela sobrinha dentro de casa em Manaus

Sobrinha encontrou o corpo após vizinhos relatarem que o homem não era visto há dias.

há 28 minutos

Polícia

Homem é procurado pela polícia acusado de sequestrar e agredir ex-namorada após invadir local de trabalho dela em Manaus

Vítima conseguiu escapar após perseguição dentro de shopping na zona Centro-Sul.

há 37 minutos

Manaus

Bombeiros resgatam mulher que ficou presa na catraca de ônibus em Manaus

O caso aconteceu em um ônibus da linha 016, no bairro Redenção, zona Oeste da capital.

há 1 hora

Brasil

Justiça italiana derruba cautelares de Tagliaferro, mas mantém proibição de saída do país

O Tribunal de Apelação de Catanzaro suspendeu a obrigação de permanência domiciliar.

há 1 hora