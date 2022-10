Jojo Todynho e Lucas Souza anunciam o fim do casamento

Redação AM POST

Jojo Todynho e Lucas Souza não formam mais um casal. O militar noticiou o fim do casamento por meio de suas redes sociais neste sábado (8).

Lucas compartilhou uma foto da cerimônia de casamento com a cantora, em que ele aparece dando um beijo em sua testa. O galã fez um desabafo sobre a relação, disse estar passando por um momento de dor, pediu respeito aos fãs e afirmou desejar tudo de bom para a artista.

“Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais! Em respeito as pessoas que tem um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida aonde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados! Peço que respeitem esse momento de dor, que não está sendo nada fácil para mim! Desejo a ela toda a felicidade do mundo e que continue com essa luz e carisma que só ela tem”, escreveu o militar.

Alguns minutos após Lucas Souza anunciar pelo Instagram o fim de seu casamento com Jojo Todynho, a apresentadora se pronunciou pela primeira vez. Jojo mostrou não estar ciente do término e pareceu tranquila.

Jojo apareceu em stories gravados enquanto ela passeava: “Boa tarde, meus amores! Olha, gente, eu estou no shopping e vou sentar para ler tudo porque não estou nem sabendo de nada. Vim trazer minha afilhada para comprar o presente dela”.

Em seguida, explicou: “Gente, vamos lá. Estou no shopping, então vou ser breve. Hoje, eu e o Lucas tivemos briga de casal, como todo mundo, e ele tomou a atitude dele. E está tudo certo. Se ele tomou a atitude dele, está tudo maravilhosamente bem. E é isso, vamos curtir o sábado. Beijo, fiquem com Deus!”.