Jojo Todynho rebate críticas e se compara a Gracyanne Barbosa: ‘me sinto tão gostosa quanto ela’

A cantora Jojo Todynho defendeu a importância da união entre as mulheres. Jojo falou das críticas que recebe nas redes sociais e disse não se incomodar com nenhum tipo de comentário maldoso. Ela ressaltou que se ama do jeito que é.

“O que me frustra é partir do sexo feminino. As pessoas falam: ‘A Jojo tem tanto dinheiro e não faz uma bariátrica’. Há tempo para tudo na vida, esse não é o momento. Viva o processo, calma”, disse a funkeira em entrevista ao podcast C/Alma, apresentado por Mariana Goldfarb.

Jojo também afirmou que não vai deixar de ser feliz porque não tem um corpo dentro dos padrões de beleza. A cantora disse que não vai abrir mão de se divertir para “caber numa estética que não existe” e revelou que se sente tão bonita quanto as mulheres com corpos magros e malhados, como Gracyanne Barbosa.

“Vou botar aqui a minha musa. Quando estou do lado da Gracyanne me sinto tão gostosa quanto ela. Sou fã e admiro. Nós somos mulheres, somos amadas, respeitadas. A questão não é quem está gorda, quem está magra, quem está bombada, é ter respeito e união”, concluiu Jojo Todynho.