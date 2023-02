José Mayer é internado em CTI com sangramento no pulmão

O ator José Mayer, 73, foi internado na última semana com um sangramento nos alvéolos pulmonares, de acordo com informações descobertas pela coluna LeoDias, do Metrópoles.

Segundo a coluna, Zé Mayer foi colocado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo), a popular UTI, mas seu quadro não é preocupante. O ator realizou uma tomografia na tarde desta sexta-feira (17) e, como os resultados foram positivos, deve receber alta em breve.

O que é um sangramento alveolar?

Os alvéolos pulmonares são pequenas bolsas microscópicas, que agrupadas lembram um cacho de uva. Essas estruturas têm uma rede de vasos sanguíneos ao seu redor e contam com uma membrana muito fina, para permitir que o oxigênio presente no ar inspirado ultrapasse essa barreira e “entre” na corrente sanguínea —assim como o gás carbônico que está no sangue seja expirado.

O sangramento alveolar não é uma doença, e sim um sintoma, que pode ocorrer em diversas condições –como pneumonia, tuberculose, trombose pulmonar, dengue, covid-19 etc., explicou o médico Natan Chehter, membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e geriatra do Hospital Estadual Mário Covas.

Apesar de não haver informações sobre o que causou o problema em José Mayer, o ator tem granulomatose com poliangiite (GPA), doença autoimune e sem cura que provoca inflamação e danos nos vasos sanguíneos, especialmente dos pulmões e dos rins, O problema pode gerar o sangramento pulmonar e Mayer, inclusive, já ficou internado por causa da GPA.

SINTOMAS E TRATAMENTO

Se o sangramento alveolar for grande, a pessoa pode ter tosse com presença de sangue e dificuldade para respirar —além de sintomas característicos da doença que levou ao problema.

O tratamento é sempre específico para a “doença de base”. Não há algo para resolver apenas o sangramento alveolar em si, que será interrompido quando o problema do paciente for resolvido ou controlado (no caso de uma doença autoimune, como a de Mayer).

“A necessidade de internação também depende da gravidade da condição que levou ao sangramento alveolar. É uma dengue grave? É uma pneumonia grave? O paciente tem febre? Está com grande dificuldade de respirar e precisa de oxigênio? O quadro pode gerar outras complicações? São esses fatores que vão fazer o médico decidir se a pessoa precisa ser internada ou pode seguir com o tratamento —para a doença base— em casa”, explica o geriatra Natan Chehter.

Fonte: UOL