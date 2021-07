Juliana Paes ironiza ‘silêncio’ da esquerda nas redes após protestos em Cuba e é chamada de ‘bolsominion’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

A atriz Juliana Paes voltou a causar polêmica nas redes sociais após fazer comentário crítico ao regime comunista de Cuba. A artista foi atacada e chamada de “bolsonarista” ao ironizar o silêncio da esquerda no Twitter enquanto cubanos protestam no país exigindo liberdade e democracia. Ela foi sarcástica com usuários da plataforma de ideologias de esquerda e à suposta falta de posicionamento em relação as manifestações no território cubano.

Juliana alfinetou aqueles que permanecem em silêncio sobre o regime no país: “Mas hoje tá um silêncio naquele Twitter… (ou tô delirando?) #cubalibre”, disse, acrescentando alguns emojis de risos.

Na postagem, a economista argumenta sobre o seu entendimento de contradições entre os socialistas que moram no Brasil e o regime cubano. “NÃO DESVIE O OLHAR. Cuba é refém da ideologia que você defende. Tenha vergonha!”, diz Renata.

‘Não sou bolsominion’

O comentário da atriz gerou engajamento nas redes sociais. Alguns usuários voltaram a alegar que a falta de posicionamento da atriz era na verdade uma tentativa de esconder seu lado ideológico e em favor do presidente Jair Bolsonaro. “Juliana Paes se veste de bolsominion, anda com bolsominion, fala igual bolsominion, MAS NÃO É BOLSOMINION”, ironizou um usuário.

No mês passado, Juliana Paes disse não ser “bolsominion”. A atribuição foi dada após a atriz receber criticas por defender a médica Nise Yamaguchi, durante depoimento na Comissão parlamentar de inquérito da Covid: “Estamos vivendo um dos momentos mais nebulosos. O mundo inteiro está angustiado. Qualquer assunto é politizado. É um maniqueísmo. Eu não sou bolsominion, como adoram acreditar”.

*Com informações do Correio